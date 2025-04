Woran arbeitet Matthias Reim? Was für ihn der "größte deutschsprachige Hit aller Zeiten" verdient

Stockach - Udo Jürgens (†80), Roland Kaiser (72) und Howard Carpendale (79) haben es vorgemacht - nun zieht Matthias Reim (67) nach: Der Schlagersänger arbeitet an seinem ersten eigenen Musical.

"Ich finde, der größte deutschsprachige Hit aller Zeiten, verdient ein Musical", erklärte der Musiker, der seit einem halben Jahr mit einigen kreativen Köpfen an der Entwicklung des Stücks sitze.

Bis zur Premiere werde es aber noch eine Weile dauern. Zum Glück steht aber seine Sommer-Tour in den Startlöchern, die in Dresden mit einem ausverkauften Konzert in der Jungen Garde startet.

Doch keine Sorgen: Für das zweite Konzert am 24. Mai sind noch Tickets verfügbar.