"Bedauern diese Entscheidung sehr": Unheilig cancelt NRW-Konzerte kurzfristig

Düsseldorf/Oberhausen - Schlechte Nachricht für die Fans: Die Band Unheilig hat die beiden Konzerte am Donnerstag und Freitag in Oberhausen kurzfristig gecancelt.

Sänger Bernd Heinrich Graf (56) hat die Auftritte mit seiner Band Unheilig in Oberhausen krankheitsbedingt abgesagt. © Jan Woitas/dpa

"Leider müssen die beiden geplanten Unheilig-Shows am 15.1.2026 und 16.1.2026 in der Turbinenhalle Oberhausen krankheitsbedingt abgesagt werden", teilte Unheilig auf Instagram mit. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr und bitten alle Fans um Verständnis."

Die gute Nachricht: Es werde einen Nachholtermin am 7. Mai in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf geben. "Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit", hieß es.

In der vergangenen Woche waren bereits zwei Konzerte in Hamburg wegen der Witterungsverhältnisse mit viel Schnee und eisigen Temperaturen gestrichen worden.