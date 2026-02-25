"Zurück in die Zukunft"-Regisseur verrät: Darum ist die Deutschland-Premiere für ihn ein Muss!

Der Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" kommt erstmals als Musical nach Deutschland. Für Regisseur John Rando ein "Full Circle"-Moment, wie er TAG24 verriet.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" kommt erstmals als Musical nach Deutschland. Vier Wochen vor der Premiere in Hamburg hat Stage Entertainment am Dienstag zu einer offenen Probe mit dem gesamten Cast, darunter Raphael Groß (Marty McFly) und Jan Kersjes (Doc Brown), eingeladen. Für Regisseur und Tony-Award-Gewinner John Rando ist die deutsche Produktion ein "Full Circle"-Moment, wie er im Interview mit TAG24 erzählte.

"Wenn Sie den Film kennen, werden Sie das Musical lieben", so Regisseur John Rando bei der Offenen Probe des Musicals "Zurück in die Zukunft" am Dienstag in Hamburg. © Georg Wendt/dpa Denn der gebürtige Amerikaner sah den Film 1985 tatsächlich zum ersten Mal auf Deutsch im Kino – "allerdings mit Untertiteln", so Rando lachend: "Ich habe damals Theater in Freibug studiert!" Nun zum ersten Mal als Regisseur in Deutschland zu arbeiten, sei einer der Gründe gewesen, warum er sich besonders auf das Musical in Hamburg freue. Ein weiterer Grund: Nach einer Preview in London habe er bei einem Bier mit dem damaligen Doc Brown, Roger Bart, zwei deutsche Zuschauer getroffen, die das Musical gerade gesehen hatten. Musik News In TV-Talkshow: Thomas Anders lässt mit "Modern Talking"-Plänen aufhorchen "Sie waren so begeistert und sagten, wir müssten die Show unbedingt nach Deutschland bringen", so Rando gegenüber TAG24. Diese Begeisterung sei für ihn wie eine Erleuchtung gewesen: "Ich hatte nicht realisiert, wie sehr die Geschichte Menschen weltweit bewegt." Für den Regisseur ist die 80er-Jahre-Science-Fiction-Filmkomödie vor allem wegen der vielen "emotionalen Höhen" der Geschichte rund um Marty McFly und seinen "verrückten Erfinder-Freund" Doc Brown ideal für die Musical-Bühne: "Es gibt so viel, das besungen werden kann – und das wird es auch." Das Musical umfasst insgesamt 16 Lieder und begeistert mit neuer Musik der Emmy- und Grammy-Preisträger Alan Silvestri und Glen Ballard. Silvestri komponierte bereits die ikonische Filmmusik der Kinoreihe. Ergänzt werden die neuen Songs durch bekannte Hits des Blockbusters wie "The Power of Love" von "Huey Lewis & The News".

In den Proben noch angedeutet wird bald ein echter "DeLorean DMC-12" die Bühne schmücken. Das Auto ist nicht nur im Film, sondern auch im Musical ein heimlicher Star. © Georg Wendt/dpa

Für Doc-Brown-Darsteller Jan Kersjes geht ein Traum in Erfüllung

Jan Kersjes als Doc Brown (l.) und Raphael Groß als Marty McFly. © Georg Wendt/dpa Nicht nur die Musik stammt von den Originalkomponisten, auch das Drehbuch kommt von Bob Gale (74), dem Co-Autor der legendären Filmtrilogie. Marty McFly-Darsteller Raphael Groß (30) dazu im TAG24-Gespräch: "Gales Herz schlägt für 'Zurück in die Zukunft' und deswegen kann man sich wirklich darauf freuen, dass es eine ernstzunehmende Verwandlung des Films für die Bühne ist. Es ist diese ganze 80s-Energie und der Fun, den man auch beim Filmschauen hat." Den Film selbst sah der 30-Jährige zum ersten Mal zur Vorbereitung auf die Audition, die Zusage habe sich dennoch "wie ein Sechser im Lotto" angefühlt. Musik News Dirigent und Grammy-Träger Helmuth Rilling gestorben "Marty ist einfach ein Macher, er will etwas vom Leben und tut auch etwas dafür. Er lässt sich nicht unterkriegen und hat trotzdem ein super großes Herz. Das ist total schön zu spielen, weil die Figur so viele Farben hat. Auch die Beziehung zu Doc Brown ist sehr besonders – solche Verhältnisse sieht man selten, schon gar nicht auf der Bühne."

Ein großer Fan - nicht nur des Films