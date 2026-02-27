"Summer Of '69" live erleben: Bryan Adams kommt nach Berlin

Berlin - Mit Hits wie "Summer Of '69" und "All for Love" schrieb Bryan Adams (66) Musikgeschichte – jetzt kommt der Rockstar nach Berlin !

Mit seiner "Roll With The Punches Tour 2026" tourte Bryan Adams (66) 2025 schon durch die USA. © Chris Pizzello/Invision/dpa

Insgesamt neun Konzerte gibt der 66-Jährige dieses Jahr in Deutschland. Am 2. Oktober macht er dann auch Halt in der Hauptstadt.

Die Shows von Adams sind in der Regel schnell ausverkauft. Ab Freitag, 6. März, um 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf auf eventim.de.

Wer den Rocker bei seiner "Roll With The Punches Tour 2026" live erleben will, sollte sich also besser beeilen!

Bei der rund zweistündigen Show des Kanadiers kann zu einer Mischung aus brandneuen Songs und legendären Klassikern getanzt werden.