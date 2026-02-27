"Summer Of '69" live erleben: Bryan Adams kommt nach Berlin
Berlin - Mit Hits wie "Summer Of '69" und "All for Love" schrieb Bryan Adams (66) Musikgeschichte – jetzt kommt der Rockstar nach Berlin!
Insgesamt neun Konzerte gibt der 66-Jährige dieses Jahr in Deutschland. Am 2. Oktober macht er dann auch Halt in der Hauptstadt.
Die Shows von Adams sind in der Regel schnell ausverkauft. Ab Freitag, 6. März, um 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf auf eventim.de.
Wer den Rocker bei seiner "Roll With The Punches Tour 2026" live erleben will, sollte sich also besser beeilen!
Bei der rund zweistündigen Show des Kanadiers kann zu einer Mischung aus brandneuen Songs und legendären Klassikern getanzt werden.
Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehört Bryan Adams zu den ganz Großen der Musikwelt. Obendrein wurde er gleich dreimal für den Oscar und fünfmal für den Golden Globe nominiert.
Neben Berlin wird er auch in Rostock, Köln, München, Nürnberg, Bremen, Hamburg, Leipzig und Mannheim auftreten.
