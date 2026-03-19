Trauer um eine Ikone: Malaria!-Sängerin Bettina Köster gestorben

Berlin - Ein großer Verlust für die deutschsprachige Künstlerszene: Bettina Köster ist tot.

Bettina Köster (†66, l.) bei einem Auftritt mit Malaria! auf der Documenta in Kassel 1982. © IMAGO / Future Image

Die prägende Stimme der Berliner Avantgarde- und Post-Punk-Band Malaria! ist im Alter von 66 Jahren am 16. März im italienischen Capaccio Paestum gestorben. Das geht unter anderem aus einem Facebook-Beitrag ihrer früheren Bandkollegin Gudrun Gut (68) hervor.

In einer Pressemitteilung von Freunden und Weggefährten der Sängerin heißt es: "Die Verstorbene wurde am Vormittag des 18. März 2026 auf dem Friedhof von Capaccio Paestum beigesetzt. Menschen aus ihrem nahen Umfeld erinnern und betonen ihre persönlichen Überzeugungen und Sensibilitäten, die ein wesentlicher Teil ihrer menschlichen und künstlerischen Identität waren."

Und weiter ist zu lesen: "Wer möchte, kann ihr Grab frei auf dem Friedhof besuchen. Die Trauerfeier fand im privaten Rahmen statt."

Die 1959 im ostwestfälischen Herford geborene Musikerin und Künstlerin zählte zu den zentralen Figuren der Westberliner Underground- und Avantgarde-Szene der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre.

Bekannt wurde sie zunächst als Mitgründerin der All-Female-Band Mania D mit unter anderem Gudrun Gut und Beate Bartel (68), aus der 1981 Malaria! hervorging. Bis zur Auflösung 1984 war sie in der Gruppe als Sängerin, Saxofonistin und Haupttexterin aktiv.