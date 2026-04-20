Hirnblutung! Sorge um "Sing meinen Song"-Star Alina Süggeler
Köln/Südafrika - Besorgniserregende Nachrichten von Alina Süggeler: Die Frida-Gold-Sängerin erlitt kurz nach den Dreharbeiten zu "Sing meinen Song" eine Hirnblutung.
Die Show habe "eine superbesondere Dynamik" gehabt - "ein geschützter Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch, getragen von Musik", schreibt die Musikerin zu Beginn ihres jüngsten Instagram-Beitrags.
Und weiter: "Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen." Doch dann der Schock: "Wenige Tage nach der Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung", offenbart Süggeler gegenüber ihrer Community.
Dieser Vorfall habe ihr nicht nur drei Wochen auf der Intensivstation in einem Krankenhaus beschert, sondern auch ihre Wahrnehmung und ihr Selbstverständnis verändert. Aufnahmen aus der Klinik unterstreichen die Dramatik des Posts.
Zu sehen ist die gebürtige Hattingerin (NRW) darauf unter anderem mit etlichen Schläuchen am Körper, die zu einer Krankenhausapparatur führen. Ihr Gesichtsausdruck wirkt deutlich erschöpft und nachdenklich.
Alina Süggeler nach Hirnblutung: "Nichts ist, wie es war!"
Im weiteren Verlauf ihres Posts wirft die Musikerin dann noch einen melancholischen Blick zurück. Das Jahr des Duos "Frida Gold", zu dem neben Süggeler auch Bassist Andi Weizel gehört, habe "stürmisch, mit ordentlich Rückenwind" begonnen.
Die 40-Jährige beschreibt den vollen Zeitplan: "Tour, Vorbereitungen, Videodrehs und Produktionen, und dann Südafrika; alles sehr bewegend, fordernd, aber auch maximal beflügelnd."
Heute schaue sie jedoch aus zwei Perspektiven auf diese intensive Periode: "dankbar, dass es diese Zeit gab, und mit einem veränderten Blick auf mein Leben". Nichts davon sei abgeschlossen, sondern wirke weiter in ihr.
"Ich nehme die Tage, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen", betont Süggeler. Ihre Familie und ihr Team gäben ihr dabei Zuversicht: "Nichts ist, wie es war, aber alles in Bewegung."
Am 14. April startete die TV-Ausstrahlung der 13. Staffel der beliebten Musikshow. Neben der "Frida Gold"-Frontfrau begrüßt Gastgeber Johannes Oerding darin auch noch Giovanni Zarrella, Mark Forster, Ina Bredehorn, den Grafen von "Unheilig" und Tream.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa