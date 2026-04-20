Hirnblutung! Sorge um "Sing meinen Song"-Star Alina Süggeler

Köln/Südafrika - Besorgniserregende Nachrichten von Alina Süggeler: Die Frida-Gold-Sängerin erlitt kurz nach den Dreharbeiten zu "Sing meinen Song" eine Hirnblutung.

Sängerin Alina Süggeler (40) hat eine Hirnblutung erlitten. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Show habe "eine superbesondere Dynamik" gehabt - "ein geschützter Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch, getragen von Musik", schreibt die Musikerin zu Beginn ihres jüngsten Instagram-Beitrags.

Und weiter: "Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen." Doch dann der Schock: "Wenige Tage nach der Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung", offenbart Süggeler gegenüber ihrer Community.

Dieser Vorfall habe ihr nicht nur drei Wochen auf der Intensivstation in einem Krankenhaus beschert, sondern auch ihre Wahrnehmung und ihr Selbstverständnis verändert. Aufnahmen aus der Klinik unterstreichen die Dramatik des Posts.

Zu sehen ist die gebürtige Hattingerin (NRW) darauf unter anderem mit etlichen Schläuchen am Körper, die zu einer Krankenhausapparatur führen. Ihr Gesichtsausdruck wirkt deutlich erschöpft und nachdenklich.