Das beste Jahr der Geschichte: Eine Milliarde Euro für Komponisten und Song-Texter

Komponisten und Song-Texter werden nach einem starken Jahr 2023 durch die GEMA gut entlohnt. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. © 123rf/serezniy

1,082 Milliarden Euro werden an die Rechteinhaber demnach ausgeschüttet.

"Der Veranstaltungsmarkt hat sich erholt, Konzerte boomen, und Musikgenuss steht hoch im Kurs", teilte die GEMA am Montag mit.

Allerdings könnte es laut der Gesellschaft deutlich mehr sein, doch Musik-Streamingdienste stehen hier in direkter Konkurrenz.

"Mit einem Zuwachs von fast zehn Prozent im vergangenen Jahr ist es das am stärksten wachsende Segment in der Musikindustrie und generiert mittlerweile den größten Anteil an Brancheneinnahmen", heißt es weiter in der Mitteilung aus München.

Davon würden die rund 94.000 Mitglieder der GEMA jedoch nichts sehen. Die Streamer haben eigene Verträge mit den Musikern und ihren Vertretern.