Dieser Superstar wird Headliner beim Charity-Konzert "Channel Aid": "Das ist echt ein Privileg!"

Von Madita Eggers

Hamburg – Vor elf Jahren gewann James Arthur (35) mit seinem späteren Mega-Hit "Impossible" die neunte Staffel der britischen Castingshow "The X Factor". Ein Meilenstein für seine Karriere und ein weiterer wird am 12. Januar 2024 folgen. Als Headliner des Charity-Konzerts "Channel Aid – live in Concert by JBL" in der Hamburger Elbphilharmonie wird sich der Brite einen langersehnten Traum erfüllen, wie er im Interview mit TAG24 verriet: Einmal mit einem Orchester auf der Bühne stehen.

Mit 37 Millionen monatliche Hörer auf "Spotify" und einer Milliarde Streams gehört James Arthur (34) aktuell zu den erfolgreichsten Künstlern. Am 26. Januar erscheint sein fünftes Studioalbum "Bitter Sweet Love" mit 13 neuen Songs. © Edward Cooke Zusammen mit dem Lufthansa-Orchester unter Leitung von Dirigent Steven Lloyd-Gonzalez (52) wird er seine Hits wie "Say You Won't Let Go" aber auch noch nie zuvor gehörte Songs seines Ende Januar erscheinenden Albums "Bitter Sweet Love" in einem ganz neuen Gewand präsentieren. "Als die Anfrage von Channel Aid kam, habe ich allein schon bei dem Wort Orchester 'Ja' gesagt", so James Arthur gegenüber TAG24. "Mit einem Orchester zu performen, war immer ein Traum von mir. Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit und dann auch noch in so einer tollen Stadt." Musik News Die Beatles stürmen wieder die Charts! Der Musiker habe nur gute Erinnerungen an die Hansestadt und dort auch noch in der Elbphilharmonie auftreten zu dürfen, sei ein weiterer Punkt auf seiner Bucket List, den er nach dem 12. Januar abhaken kann. "Das Besondere ist nicht unbedingt die Intimität der Konzerthalle, sondern ich mache etwas, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Und mein Orchester-Debüt in so einer Venue zu feiern, ist echt ein Privileg."

James Arthur: "Charity ist das Herzstück von allem, was ich tue!"

Beim diesjährigen "Channel Aid"-Konzert hatte Headliner Wincent Weiss (30) die Elbphilharmonie zum Beben gebracht. © Franziska Krug/Channel Aid "Channel Aid" ist weltweit der erste YouTube-Charity-Kanal und feiert 2024 sein siebenjähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren gehörten bereits Größen wie Rita Ora, Cro, Bastille und Wincent Weiss zu den Headlinern. Die Konzerte werden per Livestream übertragen und garantieren pro Klick Spenden zugunsten sozialer Projekte (unter anderem gehen die Einnahmen an "Chance to Dance" und "Right to Play"). "Es ist hart, diese Frage zu beantworten, ohne zu klischeehaft zu klingen, aber Charity – also etwas zurückzugeben – ist das Herzstück von allem, was ich tue. Ich mache ja auch Musik für andere, in der Hoffnung, Dinge ein klein wenig leichter zu machen", so der 35-Jährige. Musik News Weihnachten kann kommen: Tokio Hotel beschenkt Fans schon frühzeitig! "Und das Konzept von 'Channel Aid' ist ein toller Weg zu helfen und auch ein unglaublich vereinendes Event. Ohne in ihre Taschen greifen zu müssen, können die Fans einfach von zu Hause aus dabei sein."

Fabian Narkus: "Mit James Arthur haben wir den bislang größten Künstler überhaupt gewonnen!"

Channel-Aid-Ideengeber Fabian Narkus (33, l.) zusammen mit James Arthur in London. © FABS Projects GmbH "Mit James Arthur haben wir den bislang größten Künstler überhaupt für Channel Aid gewonnen. Es ist für uns eine große Ehre, mit James zusammen die Welt etwas besser zu machen", betonte Fabian Narkus (33), Channel-Aid-Ideengeber von FABS Projects, bei der Enthüllung des Headliners am heutigen Montag. "Außerdem erhoffen wir uns durch die globale Reichweite besonders viele Zuschauer im Livestream sowie im On-Demand-Content, um möglichst viele Spendengelder generieren zu können." Mit 37 Millionen monatlichen Hörern auf "Spotify" und einer Milliarde Streams gehört James Arthur aktuell zu den erfolgreichsten Künstlern. Schon jetzt sei damit zu rechnen, dass manche Fans extra aus Großbritannien anreisen werden, um "Channel Aid" nicht zu verpassen.

"Channel Aid": Der Ticketverkauf startet am 17. November