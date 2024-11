Er arbeitete mit den ganz Großen: Musikproduzent Quincy Jones (†91) gestorben!

Los Angeles - Quincy Jones arbeite als erfolgreicher Musikproduzent unter anderem dem "King of Pop" zusammen. Nun verstarb er im Alter von 91 Jahren.

Musikproduzent Quincy Jones verstarb im Alter von 91 Jahren. (Archivbild) © Paul Buck/EPA/dpa

Jones verstarb am Sonntag in Los Angeles, wie etwa das US-Magazin "Variety" am Montag unter Berufung auf dessen Pressesprecher berichtete.

Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

In einer Erklärung trauert die Familie der Musik-Ikone um den "unglaublichen Verlust". Jones hinterlässt insgesamt sieben Kinder.

Als Produzent feierte er große Erfolge an der Seite von Künstler-Größen wie Michael Jackson, Frank Sinatra oder Will Smith.