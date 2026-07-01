Er machte vier Buchstaben weltberühmt: Y.M.C.A-Sänger Victor Willis ist tot

Los Angeles (USA) - Tiefe Trauer in der Musikbranche . Der legendäre Leadsänger der Band "Village People", Victor Willis (†74) ist tot.

Mit ihrem Kult-Hit "Y.M.C.A" eroberten die "Village People" die Musikwelt im Sturm. (Archivbild) © VALERIE MACON / AFP

Diese bestürzende Nachricht wurde am Mittwochvormittag von der Band auf der eigenen Facebook-Seite veröffentlicht. In dieser heißt es, dass "Victor am 30. Juni 2026 nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben ist".

Zudem bittet die Band ihre Fans, ihre Privatsphäre und die von Willis' Angehörigen zu respektieren und von Nachfragen zu den genauen Umständen des Todes abzusehen.

Willis hinterlässt nicht nur seine Frau Karen, sondern auch ein großes Loch in den Herzen seiner Fans.

Das Paar ist seit 2007 verheiratet. Für Willis ist es bereits die zweite Ehe gewesen. Kinder hat er keine.

Die "Village People" waren dafür bekannt, immer verkleidet aufzutreten. Ihre Kostüme waren dabei immer an typische US-amerikanische, männliche Stereotypen angelehnt.

Neben einem Seefahrer befand sich unter den Bandmitgliedern auch ein Polizist, ein Bauarbeiter, ein Cowboy, ein Soldat und ein Biker.