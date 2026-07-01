Deutscher ESC-Flop "Lord of the Lost": Zwei Mitglieder verlassen Band

Hamburg - Große Trauer bei Fans von "Lord of the Lost": Die Hamburger Band, die 2023 für Deutschland beim " Eurovision Song Contest " teilnahm und den letzten Platz belegte , muss zwei Abgänge verkraften.

Bassist Class Grenayde (2.v.r.) und Gitarrist Pi Stoffers (r.) haben bekannt gegeben, dass sie "Lord of the Lost" verlassen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Dark-Rocker am Mittwoch via Instagram mitteilten, werden Bassist Class Grenayde (bürgerlich: Klaas Helmecke, 44) und Gitarrist Pi Stoffers (32) die Band nach 17 beziehungsweise zehn Jahren verlassen und neue Wege einschlagen.

"Klaas, Pi, wir lieben euch und danken euch für die schönste Zeit unseres Lebens, die wir alle gemeinsam erleben durften!", schrieben die Verbliebenen um Sänger und Frontmann Chris Harms (46) in einem Post auf ihrem Kanal.

Zu den Hintergründen äußerten sich Klaas und Pi auf ihren eigenen Kanälen. So verriet Ersterer, dass seine mentale Gesundheit ausschlaggebend für den Ausstieg sei. Er schrieb von einem "unumgänglichen" Schritt.

"Ich bin inzwischen auf einem guten Weg, aber dieser Weg ist noch lang, und ich kann ihn momentan nicht mehr parallel zu dem Weg eines Berufsmusikers gehen", verdeutlichte der Bassist.

Er werde die Band und vor allem die Live-Touren vermissen, unterstrich Klaas. "Ich nehme mir jetzt die Zeit, zu heilen, neue Perspektiven aufzutun und Stück für Stück, ohne jeglichen Druck, daran zu arbeiten, meinen Weg zurück in die Live-Musik zu finden. Und ich hoffe, dass ich viele von Euch wieder sehen werde!", betonte er abschließend.