Deutscher ESC-Flop "Lord of the Lost": Zwei Mitglieder verlassen Band
Hamburg - Große Trauer bei Fans von "Lord of the Lost": Die Hamburger Band, die 2023 für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" teilnahm und den letzten Platz belegte, muss zwei Abgänge verkraften.
Wie die Dark-Rocker am Mittwoch via Instagram mitteilten, werden Bassist Class Grenayde (bürgerlich: Klaas Helmecke, 44) und Gitarrist Pi Stoffers (32) die Band nach 17 beziehungsweise zehn Jahren verlassen und neue Wege einschlagen.
"Klaas, Pi, wir lieben euch und danken euch für die schönste Zeit unseres Lebens, die wir alle gemeinsam erleben durften!", schrieben die Verbliebenen um Sänger und Frontmann Chris Harms (46) in einem Post auf ihrem Kanal.
Zu den Hintergründen äußerten sich Klaas und Pi auf ihren eigenen Kanälen. So verriet Ersterer, dass seine mentale Gesundheit ausschlaggebend für den Ausstieg sei. Er schrieb von einem "unumgänglichen" Schritt.
"Ich bin inzwischen auf einem guten Weg, aber dieser Weg ist noch lang, und ich kann ihn momentan nicht mehr parallel zu dem Weg eines Berufsmusikers gehen", verdeutlichte der Bassist.
Er werde die Band und vor allem die Live-Touren vermissen, unterstrich Klaas. "Ich nehme mir jetzt die Zeit, zu heilen, neue Perspektiven aufzutun und Stück für Stück, ohne jeglichen Druck, daran zu arbeiten, meinen Weg zurück in die Live-Musik zu finden. Und ich hoffe, dass ich viele von Euch wieder sehen werde!", betonte er abschließend.
"Lord of the Lost" klärt via Instagram über Abgänge und die Gründe auf
"Lord of the Lost" will zeitnah über die Nachfolge von Klaas und Pi aufklären
Gitarrist Pi begründete seinen Ausstieg währenddessen damit, musikalisch neue Wege gehen zu wollen. "Diese Entscheidung richtet sich nicht gegen die unglaublichen Menschen, mit denen ich das Privileg hatte, die bisher schönsten Jahre meines Lebens zu verbringen – Jahre voller Erinnerungen, die ich gegen nichts eintauschen würde", bekräftigte er.
Die Band habe einen großen Teil seines Lebens geprägt, wofür er "immer dankbar" sein werde. "Aus tiefstem Herzen danke ich allen, die in irgendeiner Weise Teil dieser Reise waren. Unserer unglaublichen Crew, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, all unseren Fans auf der ganzen Welt und vor allem: Chris, Benji, Klaas, Gerrit und Nik - danke für absolut alles."
Er sei gespannt darauf, was die Zukunft für ihn, aber auch die Band bereithalten werde, so der Musiker abschließend.
Offensichtlich steht bereits fest, wie die beiden Abgänge kompensiert werden sollen, dazu wolle sich "Lord of the Lost" jedoch zu einem anderen Zeitpunkt äußern.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa