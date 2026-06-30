Star-Power bei Goldener Henne: Top-Act wird in diesem Jahr auf der Bühne stehen!
Leipzig - Die diesjährige Goldenen Henne hat ihren ersten musikalischen Gast verkündet.
Wie der MDR-Publikumspreis am Dienstag verkündete, wird die britische Kult-Band Take That am 4. September in Leipzig auftreten.
Bei den Männern, die durch Hits wie "Rule the World" bekannt wurden, handelt es sich allerdings nicht um den einzigen musikalischen Act der Preisverleihung - noch weitere werden in den kommenden Monaten verkündet.
Tickets für die Take-That-Show kann man nächste Woche in der "MDR JUMP Guten Morgen Familie"-Sendung gewinnen.
Bei der Goldenen Henne werden prominente Persönlichkeiten in den Kategorien Entertainment, Film und Fernsehen, Musik und Sport geehrt. Neben dem Publikum stimmen auch die Leserinnen und Leser der SuperIllu über die Gewinner ab.
Titelfoto: Ian West/PA Wire/dpa