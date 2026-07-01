Er machte vier Buchstaben weltberühmt: Y.M.C.A-Sänger Victor Willlis ist tot

Los Angeles (USA) - Tiefe Trauer in der Musikbranche . Der legendäre Leadsänger der Band "Village People", Victor Willis (†74) ist tot.

Mit ihrem Kult-Ht "Y.M.C.A" eroberten die "Village People" die Musikwelt im Sturm. (Archivbild) © VALERIE MACON / AFP

Diese bestürzende Nachricht wurde am Mittwochvormittag von der Band auf der eigenen Facebook-Seite veröffentlicht. In dieser heißt es, dass "Victor am Montag, dem 30. Juni 2026, nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben ist".

Zudem bittet die Band ihre Fans, ihre Privatsphäre und die von Willis' Angehörigen zu respektieren und von Nachfragen zu den genauen Umständen des Todes abzusehen.

Willis hinterlässt nicht nur seine Frau Karen, sondern auch ein großes Loch in den Herzen seiner Fans.

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