Sunset Beach Festival abgesagt, auch Jan-Delay-Konzert fällt aus

Haltern - Wegen der hohen Temperaturen im Ruhrgebiet sind das geplante Konzert von Sänger Jan Delay und das Sunset Beach Festival am Halterner Stausee kurzfristig abgesagt worden.

Am Halterner Stausee waren Freitag und Samstag Musikveranstaltungen geplant. Sie wurden wegen der großen Hitze abgesagt. (Archivfoto) © Marcel Kusch/dpa

Dies teilten die Veranstalter am Donnerstagabend auf Facebook mit. Die Musikveranstaltungen waren für den heutigen Freitag und Samstag geplant.

Man habe in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Kommunen, Behörden und Sicherheitsorganisationen versucht, Lösungen zu finden, um beide Veranstaltungen trotz der außergewöhnlichen Wetterlage nicht absagen zu müssen, hieß es.

Aufgrund der Kürze der Zeit seien jedoch keine ausreichenden Maßnahmen mehr möglich gewesen, um die Sicherheit der Gäste, Künstler und Mitarbeitenden garantieren zu können.

"Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden, beide Veranstaltungen abzusagen", hieß es in der Mitteilung.

Alle Ticketinhaber sollten per E-Mail informiert werden.