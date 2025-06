Er startete gerade durch: Country-Künstler tötet Spaziergängerin

Der Country-Star Conner Smith (24), überfuhr eine Spaziergängerin. © Montage: Don Mackinnon/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP; Jason Kempin/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Am Sonntagabend spazierte die 77-jährige Dorothy Dobbins mit ihrem Hund in der Nähe eines beliebten Hundeparks in Germantown, einem Stadtviertel in Nashville.

Laut Fox 17 überquerte sie gegen 19:30 einen Zebrastreifen auf der 3rd Avenue North, als ein Chevrolet Silverado auf die Frau zufuhr.

Das Auto erfasste Dobbins - der Aufprall war so schwer, dass sie später im Vanderbilt University Medical Center ihren Verletzungen erlag.