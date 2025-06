Dieser "Sing meinen Song"-Star kommt mit neuer Musik in die Hamburger Barclays Arena

Alles in Kürze

Bosse kommt im Rahmen seiner Deutschland-Tour 2026 nach Hamburg in die Barclays Arena. (Symbolfoto) © 123RF/belyaaa

Aktuell arbeitet der Singer-Songwriter an seinem zehnten Studioalbum - und kommt damit im Rahmen seiner großen Deutschlandtour nächstes Jahr auch in die Barclays Arena nach Hamburg. Die Rede ist vom Hamburger Sänger Bosse (45, auch genannt Aki Bosse).

Aktuell flimmert der gefeierte Indie-Pop-Künstler in der zwölften Staffel der VOX-Musikshow "Sing meinen Song" über die Bildschirme. Neben Künstlern wie FiNCH, Johannes Oerding oder Michael Patrick Kelly gibt auch der gebürtige Braunschweiger die Songs in seiner ganz eigenen Version zum Besten.

Mit neuen Kompositionen geht es in Zukunft auch weiter, denn in der zweiten Jahreshälfte von 2025 zieht sich der Künstler zurück, um sich voll und ganz seinem nächsten Album zu widmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein paar Sommerkonzerte gibt's vorab – dann wird produziert, gefeilt und gesungen. Ab Mai 2026 plant Bosse dann, wieder regelmäßig auf der Bühne zu stehen.