Eine Ikone der Musikindustrie: Schlagzeuger Sly Dunbar ist tot
Kingston (Jamaika) - Kaum einer prägte den Reggae in Jamaika so wie Sly Dunbar (†73), der Schlagzeuger des weltberühmten Duos "Sly & Robbie". Nun muss sich die Musikwelt von einer weiteren Größe verabschieden.
"Gegen 7 Uhr morgens ging ich zu ihm, um ihn aufzuwecken", erzählte Thelma Dunbar – die Frau des Verstorbenen – in einem Interview mit dem jamaikanischen Nachrichtenportal "The Gleaner". "Er reagierte nicht, also rief ich einen Arzt. Dann folgte die traurige Nachricht."
Demzufolge litt Sly schon seit einiger Zeit an einer Krankheit, jedoch wusste niemand, wie schwer diese Erkrankung wirklich war. "Gestern war ein richtig guter Tag für ihn", erklärte Thelma weiter, "Er hatte Besuch von Freunden und wir hatten alle eine schöne Zeit. Er hat auch gut gegessen … manchmal hat er ja keinen Appetit."
Auch Olivia Grange (79), die Kulturministerin von Jamaika, drückte der Familie und den Angehörigen der Reggae-Ikone ihr tiefstes Mitgefühl aus. Dunbar war demnach "einer der größten Schlagzeuger aller Zeiten" und "gemeinsam produzierten Sly und Robbie einige der besten jamaikanischen Musikstücke", so die Ministerin in einer Pressemitteilung.
Gemeinsam gewannen Sly Dunbar und Robbie Shakespeare (†68) 1985 und 1999 jeweils einen Grammy.
Hier könnt Ihr einen der letzten Auftritte von "Sly & Robbie" sehen
"Sly & Robbie" arbeiteten auch mit Madonna und den Rolling Stones zusammen
Doch Sly und Robbie standen zu ihrer Lebzeit nicht nur als Künstler auf der Bühne. Sie waren auch als Produzenten tätig und wirkten unter anderem an weltberühmten Hits von Madonna, No Doubt und den Rolling Stones mit.
Slys Bandkollege Robbie Shakespeare starb bereits im Jahr 2021 im Alter von 68 Jahren nach einer Nierenoperation.
Titelfoto: Collin Reid/AP/dpa