Eine Ikone der Musikindustrie: Schlagzeuger Sly Dunbar ist tot

Kingston (Jamaika) - Kaum einer prägte den Reggae in Jamaika so wie Sly Dunbar (†73), der Schlagzeuger des weltberühmten Duos "Sly & Robbie". Nun muss sich die Musikwelt von einer weiteren Größe verabschieden.

Sly Dunbar ist nach einer längeren Krankheit im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt Kingston gestorben. (Archivbild) © Collin Reid/AP/dpa

"Gegen 7 Uhr morgens ging ich zu ihm, um ihn aufzuwecken", erzählte Thelma Dunbar – die Frau des Verstorbenen – in einem Interview mit dem jamaikanischen Nachrichtenportal "The Gleaner". "Er reagierte nicht, also rief ich einen Arzt. Dann folgte die traurige Nachricht."

Demzufolge litt Sly schon seit einiger Zeit an einer Krankheit, jedoch wusste niemand, wie schwer diese Erkrankung wirklich war. "Gestern war ein richtig guter Tag für ihn", erklärte Thelma weiter, "Er hatte Besuch von Freunden und wir hatten alle eine schöne Zeit. Er hat auch gut gegessen … manchmal hat er ja keinen Appetit."

Auch Olivia Grange (79), die Kulturministerin von Jamaika, drückte der Familie und den Angehörigen der Reggae-Ikone ihr tiefstes Mitgefühl aus. Dunbar war demnach "einer der größten Schlagzeuger aller Zeiten" und "gemeinsam produzierten Sly und Robbie einige der besten jamaikanischen Musikstücke", so die Ministerin in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam gewannen Sly Dunbar und Robbie Shakespeare (†68) 1985 und 1999 jeweils einen Grammy.