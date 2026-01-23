Scorpions-Bassist ist tot: Francis Buchholz verstirbt nach schwerer Krankheit
Hannover - Trauer in der Musikwelt: Scorpions-Bassist Francis Buchholz (†75) ist seinem Krebsleiden erlegen.
Das einstige Bandmitglied verstarb am Donnerstag, wie seine Familie via Facebook mitteilte. Er sei friedlich im Kreise seiner Liebsten aus dem Leben geschieden.
"Unsere Herzen sind gebrochen", schreiben die Angehörigen. "Während seines Kampfes gegen den Krebs standen wir ihm zur Seite und stellten uns jeder Herausforderung als Familie - genau so, wie er es uns beigebracht hat."
An die Fans gerichtet, heißt es: "Wir möchten euch für eure unerschütterliche Treue, eure Liebe und das Vertrauen danken, das ihr ihm während seiner unglaublichen Reise entgegengebracht habt. Ihr habt ihm die Welt geschenkt, und er hat euch dafür seine Musik geschenkt."
Auch wenn nun die Saiten verstummt seien, bleibe "die Seele in jeder Note", die er gespielt habe.
Als Mitglied der Scorpions von 1973 bis 1992 war Buchholz Teil der erfolgreichsten Zeit der Band aus Hannover. Hits wie "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" und "Wind of Change" prägten seine Karriere.
