Mega-Überraschung: OneRepublic gibt Zusatzkonzert mit Special Guest

Halle (Saale) - Die US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic kommt im Sommer für ein exklusives Zusatzkonzert nach Deutschland und hat niemand Geringeren als die britische Popsängerin Jessie J (37) im Schlepptau.

2007 gelang OneRepublic durch das Lied "Apologize" der internationale Durchbruch. © PR/MAWI Concert Konzertagentur GmbH

Wie die Konzertagentur MAWI am Montag bestätigte, macht die Band im Zuge ihrer "From Europe With Love Tour" am 19. Juli 2026 Halt in Halle auf der Freilichtbühne Peißnitzinsel.

Mit Songs, wie "Counting Stars", "Apologize", "Secrets" oder "Run" erlangte die Gruppe internationalen Erfolg. Ihre Songs werden auf dem Musikdienst Spotify milliardenfach gestreamt.

Der Termin im sachsen-anhaltischen Halle ist etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich hierbei um das einzige zusätzliche OneRepublic-Konzert im deutschsprachigen Raum. Neben Halle spielt die Band lediglich noch in Wolfsburg (bereits ausverkauft) und Düsseldorf.

Ihr Special Guest Jessie J steht der Gruppe durch Hits, wie "Price Tag", "Flashlight" und "Bang Bang" in nichts nach.