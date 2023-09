18.09.2023 12:14 Fans dürfen sich freuen! Weltstar kommt nach Köln und...

US-Sänger Jason Derulo kommt nach Köln! Der Popstar wird am 16. März 2024 sein erstes von fünf Konzerten in Deutschland in der Lanxess Arena spielen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Der nächste Popstar kommt nach Köln! Am 16. März 2024 wird niemand Geringeres als Sänger Jason Derulo (33) die Lanxess Arena auf den Kopf stellen und den Fans den Kopf verdrehen. Jason Derulo will am 16. März 2024 die Massen begeistern und das erste seiner fünf Deutschland-Konzerte spielen. © Britta Pedersen/dpa Das teilte der Veranstalter Neuland Concerts am heutigen Montag offiziell mit. Köln wird demnach der Auftakt seiner fünf Konzerte, die der Weltstar im Rahmen seiner "Decade of Derulo World Tour" in Deutschland spielen wird. Nach Köln wird der 33-Jährige in Hamburg (17. März), Frankfurt (19. März), Stuttgart (20. März) und München (26. März) auftreten. Musik News Singverbot für Rock-Legende: Aerosmith muss seine letzte Tour unterbrechen Nach Angaben des Veranstalters arbeite der TikTok-Star aktuell an seinem fünften Album. Seinen Durchbruch feierte Jason Derulo schon 2009 mit seiner Single "Whatcha Say", die sich weltweit mehr als 250 Millionen Mal verkaufen ließ.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa