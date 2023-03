Feine Sahne Fischfilet: Neue Musik und Tour

Hamburg - Die wegen der Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen Sänger Jan "Monchi" Gorkow (35) zuletzt in die Schlagzeilen geratene Band Feine Sahne Fischfilet hat am Freitag die erste Single aus ihrem kommenden Album "Alles glänzt") samt Video veröffentlicht. Ab dem 19. Mai wird die Band zudem auf einer Reihe von Open Air- und Festivalshows live zu sehen sein.

Die Band Feine Sahne Fischfilet in aktueller Besetzung. © Erik Weiss

"Kiddies im Block" heißt der am Freitag veröffentlichte Vorbote zum ersten Album der Gruppe seit fünf Jahren.

In dem Song thematisiert die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Band ihre eigene und die Jugend vieler anderer, die in den wirtschaftlich schwachen Jahren der 1990er in der ehemaligen DDR aufwuchsen und den damals neu aufkommenden Rechtsextremismus miterleben mussten.

"So viele Bilder, an die wir uns zurückerinnern, wenn wir an unsere Jugend in Vorpommern denken, so viele Bilder, die wir heute sehen, die wir schon damals gesehen haben. Wenn wir damals rausgegangen sind, dann gab es nicht mal einen Jugendclub", schrieb die Band zum neuen Song in einer Mitteilung.

"Es gab die Bushaltestelle, die Tanke oder man hing in irgendeiner Garage ab. Stand heute ist vieles genauso wie früher. Immer zwischen Wahnsinn und Tristesse."