Festival im Freizeitpark: 50 Live-Acts zwischen Achterbahn und Karussell

Soltau – Diese Kombi gab es noch nie: Festival und Freizeitpark in einem. Am 31. August und 1. September 2024 feiert das "Heide Park Festival" seine Premiere. Ein aufregendes Line-up nationaler und internationaler Pop- und EDM-Acts und dank der einzigartigen Kulisse des Festivals – umringt von atemberaubenden Achterbahnen und einer Vielzahl anderer Attraktionen – ein völlig neues Erlebnis.

David Davood (l.) und Sänger Levent Geiger (r.) bei der Pressekonferenz zum neuen "Heide Park Festival". © Nico Schimmelpfennig

Das versprachen jetzt zumindest die Veranstalter David Davood (19) von "HighLight Production GmbH" und Peter Dunn vom Heide Park auf einer Pressekonferenz.

David Davood: "Es liegen jetzt bereits über Monate Arbeit hinter uns, um solch ein Festival auf die Beine zu stellen. Es ist gerade ungreifbar. Für uns war ganz klar, dass dieses Festival, was ganz besonders werden wird und sich vom deutschen Veranstaltungsmarkt abheben soll."

Und weiter: "Die Idee kam uns, als wir in einem Freizeitpark waren und eigentlich noch feiern wollten und diese Parks sind ja immer wortwörtlich am Arsch der Heide. Daher kam uns die Idee, mal so ein Event in einem Freizeitpark zu machen und mit dem Heide-Park haben wir einen guten Partner gefunden", so Davood.