Leony spielt Unplugged-Konzert in der City: "Ich war immer zu wenig für alle anderen!"

Hamburg – Ein kostenloses Live-Konzert während der Mittagspause oder ein Soundtrack für den gemütlichen Stadtbummel? Sängerin Leony (25) und Radio Hamburg haben es am heutigen Mittwoch im Rahmen der "Mega-Musik-Mittagspausen"-Aktion möglich gemacht. Rund 300 Fans und Interessierte tummelten sich vor dem Mönckebergbrunnen in der Hamburger Innenstadt.

Für sie sei es das Allerschönste, wenn die Leute ihre Songs mitsingen und einfach Spaß an der Musik haben.

Pünktlich im 13 Uhr betrat Leony gut gelaunt und mit der Sonne im Gepäck die kleine Bühne auf der Terrasse der Starbucks-Filiale in der Mönckebergstraße. Zuvor hatte die 25-Jährige noch einen kurzen Stopp im Studio von Radio Hamburg eingelegt. Von Aufregung keine Spur.

"Und alle Menschen sagen dir, du musst darüber hinwegkommen, aber du kannst nicht, weil das Einzige, was dich mit dieser Person noch verbindet, ist der Schmerz und deswegen hältst du so lange wie es geht daran fest."

Wie Leony TAG24 verriet, liebt sie an Live-Konzerten die Interaktionen mit dem Publikum. Und auch während der " Mega-Musik-Mittagspause " motivierte sie die Zuschauer nicht nur zum Mitsingen, sondern erzählte auch die Hintergründe zu ihren Songs. Ihre aktuelle Single "Holding On" handle zum Beispiel von dem Verlust einer geliebten Person:

"Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen verändert, jetzt erkennen mich die Leute und sind heute vielleicht wirklich hier, weil sie mich sehen wollen", so die 25-Jährige.

Voraussetzungen, die am Mittwochmittag auf jeden Fall erfüllt waren. Neben ein paar Schaulustigen waren auch viele Fans der Sängerin gekommen. Inklusive Shirts ihrer Live-Tour und Plakaten mit Autogrammwünschen. Für all diejenigen, die sich nicht kannten, stellte sich die DSDS -Jurorin sogar noch einmal extra vor.

Voller Emotionen performte Leony am Mittwoch auf der Hamburger Mönckebergstraße ihre größten Hits. © Madita Eggers/TAG24

Im März dieses Jahres veröffentliche Leony ihr Debütalbum "Somewhere in Between". Mit dem gleichnamigen, sehr persönlichen Titelsong über ihren steinigen Weg zu ihrem Traum als Sängerin zu arbeiten.

"Damals in meinem Heimatdorf in Bayern waren die Leute nicht nur skeptisch, sondern teilweise sogar echt gemein und meinten so etwas wie: 'Schaffst du eh nicht!'", erzählte die 25-Jährige am Mittwoch auf der Bühne.

"Ich war für die Leute immer zu wenig Bayern und dann bin ich weggezogen und war dann zu viel Bayern. Dadurch war ich für alle anderen immer zu wenig. Mein ganzes Leben lang war es so, dass Leute mich in Schubladen gesteckt haben, in die ich gar nicht hereingepasst habe."

Bis heute sieht sich Leony – wie der Song schon sagt – "irgendwo dazwischen". In ihr stecke immer noch das kleine bayerische Mädchen, aber eben auch die selbstbewusste Künstlerin, die mittlerweile ihren Traum lebt. "Und das ist auch völlig okay. Lasst euch auch nie von irgendwelchen Leuten verändern, die sagen, es stimmt irgendetwas mit euch nicht, es stimmt immer alles mit euch", appellierte die Sängerin an das Publikum.

Mit ihrem ersten Mega-Hit "Faded Love" endete das Mini-Konzert nach rund 30 Minuten. Leony nahm sich aber noch Zeit für Fotos und die Autogrammwünsche ihrer Fans. Wird sie diese Art von Konzert jetzt öfter machen?

"Eine Unplugged-Tour könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Straßenkonzerte im Sinne von es ist cool, das hier mal zu machen, aber jetzt richtig auf die Straße gehen und Musik machen, eher nicht. Da stehe ich dann doch lieber auf der großen Bühne", so Leony gegenüber TAG24.