Fulda holt Roxette zum Hessentag, auch Peter Maffay und Roland Kaiser dabei!

Fulda - Die schwedische 90er-Jahre-Kultband Roxette kommt in neuer Zusammensetzung im nächsten Jahr zum Hessentag nach Fulda.

Roxette-Urgestein Per Gessle (6, l.) und Sängerin Lena Philipsson (59) sind eines der musikalischen Highlights beim Hessentag 2026 in Fulda. © Felix Hörhager/dpa

Urgestein Per Gessle (66) und seine neue musikalische Partnerin Lena Philipsson (59) werden am 17. Juni auf dem Fuldaer Domplatz dem Hessentags-Publikum Popklassiker wie "The Look", "Joyride" und "Dangerous" präsentieren, wie die Stadt Fulda mitteilte.

Karten gibt es im begrenzten Vorverkauf ab Mittwoch, der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag.

Das schwedische Pop-Duo Roxette war in seiner Ursprungsbesetzung seit seinem internationalen Durchbruch 1989 mit zahlreichen Songs in den Charts vertreten.

Doch mit der schweren Erkrankung der Sängerin Marie Fredriksson (†61) im Jahr 2002 und erst recht mit ihrem Tod 2019 schien das Ende von Roxette besiegelt.

Schließlich fand der umtriebige Songwriter und Gitarrist Gessle mit Philipsson eine neue Frontfrau und ging wieder auf Tour.