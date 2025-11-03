Fulda holt Roxette zum Hessentag, auch Peter Maffay und Roland Kaiser dabei!

Neben Stars wie Peter Maffay und Roland Kaiser ist jetzt auch die schwedische Kultband Roxette für den Hessentag 2026 angekündigt - Tickets gibt's ab Freitag.

Von Michael Bauer

Fulda - Die schwedische 90er-Jahre-Kultband Roxette kommt in neuer Zusammensetzung im nächsten Jahr zum Hessentag nach Fulda.

Roxette-Urgestein Per Gessle (6, l.) und Sängerin Lena Philipsson (59) sind eines der musikalischen Highlights beim Hessentag 2026 in Fulda.
Roxette-Urgestein Per Gessle (6, l.) und Sängerin Lena Philipsson (59) sind eines der musikalischen Highlights beim Hessentag 2026 in Fulda.  © Felix Hörhager/dpa

Urgestein Per Gessle (66) und seine neue musikalische Partnerin Lena Philipsson (59) werden am 17. Juni auf dem Fuldaer Domplatz dem Hessentags-Publikum Popklassiker wie "The Look", "Joyride" und "Dangerous" präsentieren, wie die Stadt Fulda mitteilte.

Karten gibt es im begrenzten Vorverkauf ab Mittwoch, der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag.

Das schwedische Pop-Duo Roxette war in seiner Ursprungsbesetzung seit seinem internationalen Durchbruch 1989 mit zahlreichen Songs in den Charts vertreten.

Neues Album: Diese Band lässt ihre Songs von der KI covern
Musik News Neues Album: Diese Band lässt ihre Songs von der KI covern

Doch mit der schweren Erkrankung der Sängerin Marie Fredriksson (†61) im Jahr 2002 und erst recht mit ihrem Tod 2019 schien das Ende von Roxette besiegelt.

Schließlich fand der umtriebige Songwriter und Gitarrist Gessle mit Philipsson eine neue Frontfrau und ging wieder auf Tour.

2019 starb die erste Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (†61), was zum vorübergehenden Aus für die Band führte.
2019 starb die erste Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (†61), was zum vorübergehenden Aus für die Band führte.  © Bernd Thissen/dpa

Konzert von Peter Maffay bereits ausverkauft, Tickets für Roland Kaiser noch zu haben

Auch die beiden Altstars Peter Maffay (76, l.) und Roland Kaiser (73) werden live auf dem Hessentag auftreten.
Auch die beiden Altstars Peter Maffay (76, l.) und Roland Kaiser (73) werden live auf dem Hessentag auftreten.  © Bild-Montage: Hendrik Schmidt/dpa, Sina Schuldt/dpa

Die Fuldaer Domplatzarena bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und bietet eine besondere Atmosphäre vor dem Barockdom.

Bereits ausverkauft sind nach Angaben der Stadt Fulda die beiden Hessentags-Domplatzkonzerte von Peter Maffay (76, 21. Juni und Zusatzauftritt am 22. Juni 2026) sowie die große Open-Air-Gala (12. Juni) der Fuldaer Musical-Schmiede Spotlight.

Karten gibt es noch für die Auftritte von Sarah Connor (45, 18. Juni) und des Rappers Montez (31, 19. Juni), für Giovanni Zarrella (47) und Melissa Naschenweng (35, 15. Juni) sowie für Roland Kaiser (73, 13. Juni).

"Believer" der ersten Stunde: Rap-Ikone begeistert bei besonderem Heimspiel
Musik News "Believer" der ersten Stunde: Rap-Ikone begeistert bei besonderem Heimspiel

Offiziell noch ohne Datum sind nach Angaben der Stadt Fulda die bereits in die Öffentlichkeit durchgesickerten Domplatz-Auftritte des Singer-Songwriters Clueso (45) und des Metal-Rock-Projekts Avantasia um den in Fulda geborenen Sänger Tobias Sammet (47).

Titelfoto: Bild-Montage: Christian Tech/Stadt Fulda/dpa, Felix Hörhager/dpa, Hendrik Schmidt/dpa, Sina Schuldt/dpa

Mehr zum Thema Musik News: