"Gucke ma, oh": So war der Heimatbesuch der "Prinzen" in Leipzig

Leipzig - Ein Konzert in der Heimatstadt ist für jede Band etwas Besonderes. Zur Halbzeit ihrer "30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte"-Tour machen die "Prinzen " am Donnerstagabend in Leipzig halt.

In Leipzig waren auch viele Freunde und Familie der Band zu Gast. © Christian Grube

Nach ihrem kometenhaften Aufstieg Anfang der Neunziger, ging die Band in den folgenden Jahren durch schwierige Gewässer.

Persönliche Schicksalsschläge, nachlassender Erfolg aber auch einfach persönlicher Überdruss brachten die Prinzen an den Rand der Trennung. Immer wieder konnten sie sich zusammenraufen. Dass sie mehr als Kollegen sind, zeigen sie durchgängig auf der Bühne.

Man hat immer wieder das Gefühl, dass die Prinzen in Leipzig nochmal eine Schippe drauflegen und sich besonders ins Zeug legen. Viele Bekannte und Freunde befinden sich im Zuschauerraum. Das Publikum feiert ausgelassen mit und hält es schon früh nicht mehr auf den Sitzen.

Es sind nicht immer die großen Hits, welche für besondere Momente sorgen. Vielmehr ist es die Summe des Ganzen. Es ist eine Reise in die eigene Jugend, in die Kindheit oder schlicht in eine Zeit, in der alles möglich schien.

Die Prinzen dürfen ohne Frage als deutsches Kulturgut bezeichnet werden. Sie haben a-Capella-Musik salonfähig gemacht und sind wohl die einzige derartige Band, die einen Schlagzeuger und Bassisten hat – Zitat Tobias Künzel.

Sie müssen nichts mehr beweisen und können einfach nur noch Spaß haben. Das macht ein Konzert der Prinzen zu einem bleibenden Erlebnis.