"Immer derselbe Müll": Highfield-Line-up löst Shitstorm bei den Fans aus

Leipzig - Am heutigen Dienstag wurde eine neue Welle an Künstlern für das Highfield Festival 2025 bekannt gegeben.

Viele Fans zeigen sich über das neue Highfield-Programm enttäuscht. (Archvibild) © Alexander Prautzsch/dpa

Dass die Rapper von K.I.Z. - vermutlich als Headliner - im August nächsten Jahrs am Start sein werden, steht schon seit Monaten fest. Jetzt gesellten sich 21 neu bestätigte Künstler zu ihnen.

So dürfen sich die Besucher 2025 unter anderem auf Deichkind, Kontra K, Clueso, Nina Chuba, The Kooks und Von Wegen Lisbeth freuen. Vor allem Fans deutschsprachiger Musik kommen also auf ihre Kosten.

Und die übrigen Fans? Die zeigen sich nach der Bekanntgabe auf Social Media alles andere als begeistert von der ersten Bandwelle.

"Ihr braucht echt mal neue Bands", schreibt beispielsweise eine Instagram-Userin. Ein anderer Nutzer stimmt zu: "2023 hat angerufen, es will sein Line-up zurück."

Denn vor allem eingefleischte Besucher deutscher Festivals wissen: Auf den Programmen der vergangenen Jahre - egal ob Highfield, Southside oder Rock im Park - liest man immer wieder dieselben Namen. Überraschungen gibt es nur selten. "Immer derselbe Müll", ist der Tenor der Facebook-Kommentare ähnlich.