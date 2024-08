Sonne, Party und ein Brand: Das war das Highfield 2024!

Mit jeder Menge guter Laune und ebensoviel guter Musik endete am Sonntag die diesjährige Ausgabe des Highfield Festivals.

Von Eric Mittmann

Großpösna - Mit jeder Menge guter Laune und ebensoviel guter Musik endete am Sonntag die diesjährige Ausgabe des Highfield -Festivals. Drei Tage lang feierten 30.000 Musikfreunde gemeinsam eine riesige Party. Als es Samstagabend zu einem Brand kam, blieb die Menge ruhig und es wurde Schlimmeres verhindert.

Mit Headliner Macklemore (41) ging am Sonntag die diesjährige Ausgabe des Highfield-Festivals zu Ende. © Christian Grube Etwas Regen fiel am Sonntag, so als wäre selbst der Himmel traurig, dass das Festival bereits vorbei ist. Zum Abschluss hatten noch einmal Acts wie "Bosse", "Mando Diao", Marsimoto (41) und Macklemore (41) zum Tanz geladen. Wer noch Energie hatte, feierte bis in den Morgengrauen am Strand weiter. "Ein bewegtes Wochenende geht zu Ende", bilanzierte Veranstalter FKP Scorpio in der Nacht zu Montag. Leipzig CSD-Samstag in Leipzig: Zehntausende feiern Vielfalt - Nazi-Protest verboten 48 Bands und Acts hatten die Organisatoren für die diesjährige Ausgabe des Highfield zusammengetrommelt, darunter Hochkaräter wie Peter Fox (52), "Provinz", Cro (34), "Rise Against", "Feine Sahne Fischfilet" und Alligatoah (34). 30.000 Musikfreunde strömten an den Störmthaler See und feierten ab Freitagnachmittag bei zunächst 30 Grad im Schatten. Hartgesottene waren bereits am Donnerstag angereist, um sich einen guten Spot auf dem Campingplatz zu sichern. Für Abkühlung sorgten zahlreiche kostenlose Trinkwasserspender auf dem Gelände. Wer nicht vor der Bühne tanzte, begab sich an den Seestrand für einen Sprung ins kühle Nass. Für Aufsehen sorgte am Freitag "Donots"-Sänger Ingo Knollmann (48), der während des Auftritts der Band mit der Menge auf Tuchfühlung ging und dabei gleich noch Kameramann Boris mitnahm. Die "Donots" feiern in diesem Jahr bereits ihr 30-jähriges Bandbestehen.

Drei Tage lang hatten rund 30.000 Musikfreunde ausgiebig zusammen gefeiert. © Christian Grube

Riesenradgondeln geraten in Brand: 16 Menschen im Krankenhaus

Ein Brand zweier Riesenradgondeln am Samstagabend konnte glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Festival wurde fortgesetzt. © Christian Grube Am Samstag dann der Moment, der für viele das diesjährige Highfield prägen sollte: Während des Auftritts von Ski Aggu (26) gerieten plötzlich zwei Gondeln des Riesenrads in Brand, nachdem im unteren Teil des Fahrgeschäfts ein Feuer ausgebrochen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen glücklicherweise schnell löschen. 65 Menschen mussten laut Polizei medizinisch versorgt werden. 16 Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Festival wurde vorübergehend unterbrochen. Der Auftritt von "The Kooks" fiel aus. Nach etwa einer Stunde erklärten die Veranstalter, dass die Party weitergeht. Rapper Cro stand kurz vor 23 Uhr auf der Bühne und brachte zur Überraschung gleich noch die "Kooks" mit. Leipzig Lokal Diese Leipziger Hauptstraße wird zur Tempo-30-Zone "Wir möchten uns dafür bedanken, dass alle Anwesenden auch in einer schwierigen Situation eindrucksvoll gezeigt haben, wie Zusammenhalt funktioniert", erklärte FKP-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt. Die Passagiere des Riesenrads seien schnellstmöglich evakuiert, das Feuer ebenso zügig unter Kontrolle gebracht worden. "Unser Dank geht zudem an all unsere Gäste, deren vorbildliches Verhalten die Rettungsarbeiten maßgeblich erleichtert haben."

Festivalgänger hatten am Sonntag ein Schild am Riesenrad angebracht, um den Betroffenen eine schnelle Genesung zu wünschen. 16 Menschen mussten nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht werden. Schwerverletzte oder Personen mit lebensgefährlichen Verletzungen gab es glücklicherweise nicht. © Christian Grube

Neben Macklemore standen am Sonntag auch Olli Schulz (50) und seine Band auf der Bühne und luden zum Mitsingen ein. © Christian Grube

"Bosse" schwangen im Regen das Tanzbein. © Christian Grube

"Mando Diao" lieferten Rock'n'Roll der alten Schule mit jeder Menge Platz für Gitarrensoli. © Christian Grube

Und Marsimoto (41) brachte noch einmal die Blue Stage zum Bouncen. © Christian Grube