30 Jahre Party, Musik, Freundschaft: Sportfreunde Stiller mit neuem Album!

München - 30 Jahre gemeinsam auf der Bühne, Höhen, Tiefen - und der Soundtrack für die Jugend einer ganzen Generation: Die Sportfreunde Stiller feiern ihr Bandjubiläum und schenken sich und ihren Fans dazu ein neues Album: "Happy Birthday!" kommt an diesem Freitag (12. Juni) auf den Markt.

Sänger Peter Brugger (53) beim Tour-Auftakt in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen. © Daniel Karmann/dpa

Darin setzen sie der Weltlage, dem Weltschmerz, ein Konzept von Zusammenhalt und Optimismus entgegen. Die Songs heißen "Keine Blumen ohne Regen", "Wir laden uns auf", "Vergiss mir die Zukunft nicht" – oder schlicht "Happy".

"Anfangs waren noch schwerere Themen am Start, aber die haben sich nicht lange gehalten. Uns dürstete dann auch eher so nach Selbstaufladung und irgendwie leichterem Zeug", sagt Sänger Peter Brugger (53).

"Wobei die Situationen der heutigen Gesellschaft oder Weltlage ja schon in der ein oder anderen Zeile immer wieder durchschwingen. Aber der Grundtenor ist eben dieser verbindende", ergänzt Schlagzeuger Florian Weber (52).

"Das alles macht uns ja selber auch fertig", sagt Brugger. "Wir haben darauf keinen Bock. Wir halten es auch nicht aus, wenn am Ende kein Happy End dasteht. Ja, okay, ist gerade scheiße, aber es ist ja nicht alles scheiße."

Dass nicht alles scheiße ist, schließen die drei Musiker aus den Erlebnissen auf ihren Konzerten. "Bei Konzerten habe ich das Gefühl, womöglich repräsentieren wir wirklich den kompletten Durchschnitt der Gesellschaft", sagt Bassist Rüdiger Linhof (53).

"Und da stehe ich dann oft so auf der Bühne und das ist ein Gedanke, den man immer wieder bekommt: Irgendwie ist es doch so leicht. Bisschen mehr Musik hören, bisschen mehr rausgehen, bisschen mehr Brettspiele spielen."