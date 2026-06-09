30 Jahre Party, Musik, Freundschaft: Sportfreunde Stiller mit neuem Album!
Von Britta Schultejans und Sylvie Ruedinger
München - 30 Jahre gemeinsam auf der Bühne, Höhen, Tiefen - und der Soundtrack für die Jugend einer ganzen Generation: Die Sportfreunde Stiller feiern ihr Bandjubiläum und schenken sich und ihren Fans dazu ein neues Album: "Happy Birthday!" kommt an diesem Freitag (12. Juni) auf den Markt.
Darin setzen sie der Weltlage, dem Weltschmerz, ein Konzept von Zusammenhalt und Optimismus entgegen. Die Songs heißen "Keine Blumen ohne Regen", "Wir laden uns auf", "Vergiss mir die Zukunft nicht" – oder schlicht "Happy".
"Anfangs waren noch schwerere Themen am Start, aber die haben sich nicht lange gehalten. Uns dürstete dann auch eher so nach Selbstaufladung und irgendwie leichterem Zeug", sagt Sänger Peter Brugger (53).
"Wobei die Situationen der heutigen Gesellschaft oder Weltlage ja schon in der ein oder anderen Zeile immer wieder durchschwingen. Aber der Grundtenor ist eben dieser verbindende", ergänzt Schlagzeuger Florian Weber (52).
"Das alles macht uns ja selber auch fertig", sagt Brugger. "Wir haben darauf keinen Bock. Wir halten es auch nicht aus, wenn am Ende kein Happy End dasteht. Ja, okay, ist gerade scheiße, aber es ist ja nicht alles scheiße."
Dass nicht alles scheiße ist, schließen die drei Musiker aus den Erlebnissen auf ihren Konzerten. "Bei Konzerten habe ich das Gefühl, womöglich repräsentieren wir wirklich den kompletten Durchschnitt der Gesellschaft", sagt Bassist Rüdiger Linhof (53).
"Und da stehe ich dann oft so auf der Bühne und das ist ein Gedanke, den man immer wieder bekommt: Irgendwie ist es doch so leicht. Bisschen mehr Musik hören, bisschen mehr rausgehen, bisschen mehr Brettspiele spielen."
Aus dem Atomic Café ans Brandenburger Tor
So ist das Album wohl vor allem ein Mutmach-Album in schweren, dunkler werdenden Zeiten – und ein Feiern von 30 Jahren Party, Musik und Freundschaft.
"Ohne Freundschaft würde das bei uns nicht gehen", heißt ein zentraler Satz in der ARD-Dokumentation "Mit dem Herz in der Hand", die am Tag der Albumveröffentlichung im Ersten gezeigt werden soll.
Nach Angaben ihres Managements hat die Band zwei Millionen physische Tonträger verkauft und mit fünf Alben sechsmal Gold und zwei Platin-Auszeichnungen eingesackt. Die Single "Ein Kompliment" wurde weltweit über 210 Millionen Mal gestreamt.
Die 30-jährige Bandgeschichte begann zu Studienzeiten an der Uni und im legendären Atomic Café in München.
Von dort starteten die drei Musiker eine Karriere, die sie 2006 ans Brandenburger Tor brachte – als Lieferanten des Soundtracks für das Fußball-Sommermärchen während der WM in Deutschland.
Die Krise und das große Schweigen
Die pünktlich zum Album ausgestrahlte Doku thematisiert auch eine große Krise, als Sänger Brugger feststellte, dass er ausgebrannt sei und eine Pause brauche – und Drummer Weber das nicht verstehen konnte.
Sie erzählt vom großen Schweigen zwischen den Freunden und davon, wie schwer es war, dieses zu überwinden. "Es ist dieser Sportfreunde-Vibe, der dann sofort aufkommt, wenn wir Drei zusammen sind", sagt Brugger.
Derzeit sind die Musiker auf Tournee. Dutzende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen es bis Oktober werden, viele davon sind ausverkauft. Bleiben noch Pläne und Träume? "Ich würde gerne in Japan spielen", sagt Brugger.
Und Bassist Linhof: "Ich würde gerne in der Ukraine spielen. Ich will eine Tour durch die ganze Ukraine machen und mit all den Leuten saufen. Zu einem herrlichen Konzert. Lauter bunte Getränke und ganz viele Zigaretten."
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa