Linkin Park bei Rock im Park: Emotionales Comeback – aber nicht ohne Kritik

Nürnberg - Rund 70 Konzerte an drei Tagen, 80.000 Festivalfans auf dem Gelände – doch auf diesen Auftritt warteten viele ganz besonders: Am Sonntagabend kehrte die US-Rockband Linkin Park nach zwölf Jahren als Headliner zu Rock im Park (RiP) zurück. TAG24 war live vor Ort und fing diesen ganz besonderen Gänsehautmoment ein.

Emily Armstrong (40) feierte auf der "Rock im Park"-Bühne. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Erstmals trat die Band mit Sängerin Emily Armstrong (40) auf dem Festival auf – nachdem sich Frontmann Chester Bennington 2017 das Leben nahm.

Der Platz vor der "Utopia Stage" war restlos gefüllt. Zuvor hatte dort die US-amerikanische Rock- und Metalband Papa Roach performt und die Stimmung bereits ordentlich angeheizt. Fans tummelten sich schon an den Ausgängen und in den umliegenden Bereichen, denn bei dem ausverkauften Festival wollte niemand das große Comeback verpassen.

Mit dem Wetter hatten die Feierwütigen am Sonntagabend auf alle Fälle schon mal gewonnen. Trocken, nicht zu kalt und nicht zu warm – perfekte Voraussetzungen also!

Für viele Zuschauer war es das erste Mal, die Songs von Linkin Park mit weiblicher Stimme zu hören. Die Neubesetzung ermöglicht es der Band, weiterzuexistieren und das musikalische Erbe von Chester Bennington auf der Bühne fortzuführen. Die Meinungen dazu gehen allerdings auseinander.

Beim Auftritt am Sonntag wirkte es teilweise so, als würde Linkin Park das Publikum nicht so richtig abholen. Zwar war die Stimmung bei den Klassikern weiterhin stark, bei den neuen Songs kam Emily Armstrong stimmlich aber deutlich besser zur Geltung. Ein Besucher beschrieb den Auftritt gegenüber TAG24 zur Halbzeit sogar als "langweilig" – autsch!