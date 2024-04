Nass, windig, wunderbar: Darum jetten Kettcar mit hunderten Fans nach Helgoland

Hamburg/Helgoland - Mit dem "Halunder Jet" ging es für Kettcar und hunderte Fans am Freitag mit bis zu 36 Knoten von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland zum Release-Konzert ihrer neuen Platte "Gute Laune ungerecht verteilt" in der Nordseehalle.

Jetzt macht er an diese Zeit einen Haken dran. "Es ist müßig darüber nachzudenken. Ich habe natürlich auch versucht das tiefenpsychologisch ein bisschen zu durchdringen, was da genau mit mir passiert ist, hab' aber nur ganz küchenpsychologische Erklärungen."

Allgemein herrschte zwar in der Band ein guter Vibe, bei ihm sei jedoch nichts gekommen. "Ich mache seit 30 Jahren Musik. So ein kreatives Loch, wie während der Pandemie, hatte ich noch nie."

Um 9 Uhr legte das Schiff in Hamburg ab. Erster Halt: Cuxhaven. Thees Uhlmann (49) versüßte mit einem Überraschungs-Konzert auf dem zweiten Oberdeck den hoffentlich seefesten Mitreisenden - kaum in die Nordsee eingestochen, schaukelte es doch recht ordentlich - die knapp vierstündige Überfahrt.

Ab dem 11. April sind Kettcar auf Tour und üben natürlich schon fleißig. © PR

Als Konzeptalbum würde Wiebusch "Gute Laune ungerecht verteilt" nicht bezeichnen.

Am ehesten könne man als Überthema "Überforderung" nennen, so der 55-Jährige. "In meiner Wahrnehmung ist die gesamte westliche Gesellschaft momentan in so einem Zustand: Von Krise, zu Krise, zu Krise. Alle sind überfordert. Die Gräben zwischen den einzelnen Lagern scheinen immer größer. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Welt wird einfach verrückt."

Darauf gute künstlerische Antworten zu finden, sei die Aufgabe der Musiker. "Und das haben wir versucht mit diesem Album hinzubekommen."

Einen Lieblingssong gibt es nicht. Sind ja alles ihre Babys. Aber: "Wir spielen nicht alle live. Die, die wir live spielen, von zwölf haben wir sechs einstudiert, das sind schon die wichtigsten Songs."

Darunter unter anderem natürlich "München", "Doug & Florence" und "Ein Brief meines 20-jährigen Ichs", die Kettcar auch am Freitagnachmittag vor einem etwas durchnässten, aber begeisterten Publikum - auf Helgoland herrschte zunächst noch Schietwetter - vorstellten.