Kettcar kehren mit "München" zurück: "Dass das Thema jetzt so passt, ist natürlich ganz furchtbar"

Hamburg - Die Hamburger Indierockband Kettcar ist zurück und feiert am heutigen Freitag den Release ihrer ersten Single-Auskopplung des Albums "Gute Laune ungerecht verteilt" (VÖ.: 5. April). Inwiefern sich der Song "München" zwar nicht mit der Stadt, dafür aber umso mehr mit dem Thema Rassismus beschäftigt, verriet Reimer Bustorff (52, Bass, Gesang ) TAG24 im Interview.

Kettcar! Das sind: Christian Hake, Erik Langer, Marcus Wiebusch, Reimer Bustorff und Lars Wiebusch (v.l.n.r.). © Andreas Hornoff

TAG24: Am Freitag erscheint Euer Song "München". 2019 habt Ihr die letzte EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit" veröffentlicht. Warum habt Ihr Euch (wieder) so viel Zeit gelassen?

Reimer Bustorff: Wir sind ja nicht so eine Band, die im Zweijahrestakt raushaut. Das liegt ein bisschen in der Natur der Band, dass wir immer so ein bisschen brauchen.

TAG24: Also werden Fans auf das nächste Album auch wieder ein paar Jahre warten müssen?

Bustorff: Vielleicht, ja. Gucken wir mal.

TAG24: Warum habt Ihr Euch dazu entschieden, "München" als ersten Song aus dem Album auszukoppeln? Die Entscheidung stand ja vermutlich schon weit vor den aktuellen Ereignissen fest.

Bustorff: Ja, genau. Wir haben von Anfang an das Gefühl gehabt, dass der Song mit seiner Wucht, seiner Wut und auch mit der Tiefe der Geschichte ein guter Moment ist, um wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Als Kettcar wieder da zu sein und so ein kleines "Hallo, wach" zu erzeugen.

Ich finde, dass der Song auch vorher leider seine Relevanz hatte. Im Zuge dieser wahnsinnigen Zeiten ist es tatsächlich leider noch mal passender geworden.