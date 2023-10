"Koks oder MDMA?": K.I.Z. mit Liebeserklärung an berüchtigten Görlitzer Park

In Zeiten, in denen Politiker freudig in trüben AfD-Gewässern fischen, die Asyldebatte weiter nach rechts abdriftet und CDU-Chef Friedrich Merz (67) bayerische Bierzelt-Tradition gegen die rastlose Urbanität Berlin-Kreuzbergs auszuspielen versucht, wird der sich ebendort befindende Görlitzer Park zur Projektionsfläche in allerlei Wahl- wie Kulturkämpfen.

In der Politik ist inzwischen eine Debatte über die Sicherheit im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg entbrannt. © Jörg Carstensen/dpa

Im Video zeigt sich dieses Nebeneinander, wenn neben Bildern der alltäglichen Tristesse (Drogendeals, Schlägereien, Armut) in spektakulären Dronenflügen immer wieder so etwas wie, ja, Schönheit aufblitzt.

Im Görlitzer Park verdichten sich bei K.I.Z. verschiedene Perspektiven zu einem spannungsgeladenen Gemisch: die des Partytouristen auf der Suche nach dem schnellen Rausch und die des Dealers auf der Suche nach dem schnellen Geld.

Da ist der alte Mann, der im Müll wühlt, der "Irre", der Selbstgespräche führt, da sind die Punks, die gläubigen Muslime, die Polizei, die Miethaie.

Da sind die Menschen, die in all dem Wahnsinn ihre Heimat gefunden haben. Für ebendiese sprechen K.I.Z. in "Görlitzer Park". Für all jene also, die tatsächlich mit den Problemen leben, die es im "Görli" ja zweifellos gibt. Die an Lösungen interessiert sind, nicht aber daran, dass ihr Zuhause von machtorientierten Scharfmachern auf dem Jahrmarkt des Populismus verscherbelt wird.

K.I.Z. bestehen aus den Rappern Nico, Tarek und Maxim. Die drei sind in Berlin aufgewachsen und beschäftigen sich in vielen Songs kritisch, oft ironisch gebrochen mit den Problemen ihrer Heimatstadt. Ihr neues Album "Görlitzer Park" erscheint am 21. Juni 2024.