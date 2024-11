Let him entertain you! Robbie Williams kommt für ein Konzert nach Bayern: Hier gibt's Tickets

München - Am 26. Juli 2025 – es ist ein Samstag – werden im Münchner Olympiastadion Zehntausende mit geballter Stimme in die Nacht singen: "... I'm loving angels instead." An diesem Abend wird Robbie Williams (50) sein einziges Konzert in Bayern geben.

Tickets gibt es bei Eventim . In den vergangenen sieben Tagen wurde die Seite für München bereits rund 18.000 Mal aufgerufen – obwohl es noch keine Karten gibt. Zum Vergleich: Das sind grob doppelt so viele Aufrufe wie für die beiden Berlin-Termine zusammen.

Für sechs Konzerte kommt der britische Sänger und Songwriter 2025 nach Deutschland. Ein Stopp wird München sein. © Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix / AFP

Williams wurde als jüngstes Mitglied der Pop-Gruppe Take That berühmt, stieg 1995 aber noch vor der kompletten Auflösung der Boyband im Jahr darauf aus.

Seitdem wurde er zu einem der berühmtesten Solo-Popkünstler ... außerhalb der USA.

Dort schaffte er nie den Durchbruch, was über die Jahre hinweg – mit einem Augenzwinkern – zu einem Running Gag in der Popkultur wurde.

Beispielsweise in der Erfolgsserie "Ted Lasso". Auch Williams scheint inzwischen damit seinen Frieden gemacht zu haben – rund 85 Millionen verkaufte Alben waren dabei sicher auch ein Trost.

Immerhin hatte er sich doch bis zu Superstar Taylor Swift (34) durchgesprochen. Als sie vor Jahren bei ihrem Konzert am Klavier anfing "Angels" zu singen, wurde er unter riesigem Jubel aus dem Bühnenboden hochgefahren.

Seine Hits wie "Rock DJ", "Feel", "Supreme", "Let Me Entertain You" und "Angels" gehören noch heute zum Standard-Repertoire der Radiostationen. Am 2. Januar erscheint "Better Man" in den Kinos – ein satirisches Musical über seinen Aufstieg zur Pop-Ikone.