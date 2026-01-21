Paukenschlag in der Schlagerwelt: Maite Kelly sticht Helene Fischer aus
Köln - Jetzt ist es wirklich passiert: Schlager-Star Maite Kelly (46) hat einen historischen Rekord geknackt, den zuvor über eine Dekade lang Helene Fischer (41) innehatte.
Unglaubliche elf Jahre lang blieb die Bestmarke der 41-Jährigen unerreicht: Mit ihrem Mega-Hit "Atemlos" bildete Fischer insgesamt zehn Wochen in Serie in der Rubrik "Deutschland Konservativ Pop" die Spitze der deutschen Charts.
In der Chartwoche 02/2026 stand Kelly mit ihrem Song "Der Morgen danach" ebenfalls zum zehnten Mal in Folge auf Platz eins der Airplaycharts. Damit war sie mit der Bestmarke der gebürtigen Russin gleichgezogen. Seit dieser Woche ist sie die alleinige Rekordhalterin.
Nachdem die Berlinerin mit irischen Wurzeln bereits zum Ende der vergangenen Woche im Netz höchst emotional auf die Einstellung des Rekords reagiert hatte, brachte sie ihre Freude jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.
"Danke an das ganze Team, danke an alle Hörerinnen und Hörer sowie an alle Radioredakteurinnen und -redakteure. Diesen Moment werde ich nie vergessen", schrieb Kelly auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal.
Schlager-Queen Maite Kelly geht im Sommer wieder auf Tour
In der Kommentarspalte unter ihrem aktuellen Beitrag flippen ihre Fans vor Begeisterung völlig aus. Zahlreiche Nutzer gratulierten der 46-Jährigen und untermauern die Bedeutung. "Das ist kein normaler Charterfolg. Das ist Musikgeschichte", heißt es da unter anderem.
Ab dem kommenden Sommer können die Schlager-Enthusiasten ihr Idol auch wieder live auf der Bühne bejubeln. Vom 27. Juni 2026 bis zum 12. Juli 2026 geht Kelly auf Tour und macht dabei unter anderem in Regensburg und Wiesmoor Station.
Doch damit noch nicht genug. Am 28. Juni stattet die Sängerin ihren Fans in Löbau einen Besuch ab. Die Veranstaltung läuft unter dem Namen "Das Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air mit Maite Kelly, Oli P".
Auch beim "Schlagerboom Open Air" von Florian Silbereisen (44) in Kitzbühel (Österreich) wird Kelly auf der Bühne zu sehen sein. Für die TV-Produktion hat die 46-Jährige einen Auftritt in der Schweiz gecancelt. Möglich wurde dies durch eine entsprechende Klausel.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa