Paukenschlag in der Schlagerwelt: Maite Kelly sticht Helene Fischer aus

Köln - Jetzt ist es wirklich passiert: Schlager-Star Maite Kelly (46) hat einen historischen Rekord geknackt, den zuvor über eine Dekade lang Helene Fischer (41) innehatte.

Maite Kelly (46) ist als Solokünstlerin inzwischen auch ohne ihre berühmt-berüchtigte Familie erfolgreich. (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Unglaubliche elf Jahre lang blieb die Bestmarke der 41-Jährigen unerreicht: Mit ihrem Mega-Hit "Atemlos" bildete Fischer insgesamt zehn Wochen in Serie in der Rubrik "Deutschland Konservativ Pop" die Spitze der deutschen Charts.

In der Chartwoche 02/2026 stand Kelly mit ihrem Song "Der Morgen danach" ebenfalls zum zehnten Mal in Folge auf Platz eins der Airplaycharts. Damit war sie mit der Bestmarke der gebürtigen Russin gleichgezogen. Seit dieser Woche ist sie die alleinige Rekordhalterin.

Nachdem die Berlinerin mit irischen Wurzeln bereits zum Ende der vergangenen Woche im Netz höchst emotional auf die Einstellung des Rekords reagiert hatte, brachte sie ihre Freude jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.

"Danke an das ganze Team, danke an alle Hörerinnen und Hörer sowie an alle Radioredakteurinnen und -redakteure. Diesen Moment werde ich nie vergessen", schrieb Kelly auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal.