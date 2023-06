MDR-Musiksommer bietet 52 Konzerte in 43 Spielstätten: "Vielfalt Mitteldeutschlands entdecken"

Leipzig/Gotha - Der Musiksommer des Mitteldeutschen Rundfunks bietet zehn Wochen lang 52 Konzerte in 43 Spielstätten des Sendegebietes.

Den Auftakt bestreitet am kommenden Samstag das MDR-Sinfonieorchester mit seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies (79) am Pult. Im barocken Ambiente von Schloss Friedenstein in Gotha erklingt dann Antonin Dvoráks 9. Sinfonie.

"Mit der mittlerweile 32. Ausgabe lädt der MDR-Musiksommer aufs Neue dazu ein, die Vielfalt Mitteldeutschlands mit seinen landschaftlichen wie kulturellen Reizen zu entdecken", erklärte MDR-Intendantin Karola Wille (64) am Montag in Leipzig.



Ensembles des MDR geben in verschiedenen Konstellationen bei dem Festival den Ton an. Zudem sind Gäste aus In- und Ausland dabei.

Die Pianistin Ragna Schirmer (51) widmet in Dessau und Stendal der ostdeutschen Moderne einen Abend. Das Berliner Notos Quartett folgt den Spuren von Johannes Brahms in Meiningen.

In Freiberg treten die King's Singers aus Großbritannien auf. Die Harfenistin Magdalena Hoffmann ist im Kloster Volkenroda zu Gast, der Schlagzeuger Johannes Fischer spielt im Eisenbahnmuseum Chemnitz.

Den Schlusspunkt setzt am 26. August der MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Philipp Ahmann (49) in der Schlosskirche Wittenberg.