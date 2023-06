Mit diesen Künstlern will das Hurricane 2023 ein "unvergessliches Festivalwochenende" anbieten

Hamburg – In weniger als zwei Wochen ist es endlich wieder so weit: Das Hurricane-Festival startet! Auf dem Eichenring zwischen Scheeßel und Westervesede ( Niedersachsen ) sind die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten bereits im vollen Gange. Und das Beste: Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets.

Als einer DER Headliner wird am Freitagabend Peter Fox (51) nach seiner langjährigen Musikpause wieder auf der Festivalbühne des Hurricanes stehen. © Felix Broede

Neben den bereits über die letzten Monate angekündigten, hochkarätigen Headlinern wie Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age wurden vor Kurzem auch noch die letzten Acts des Kult-Festivals bestätigt.

Darunter Rapper Marteria, Domiziana, Fortella, The Pale White, Beauty School Dropout und TYNA. Die verschiedenen Künstler sollen den über 140.000 erwarteten Musikfans ein "unvergessliches Festivalwochenende" schenken, so der Veranstalter FKP Scorpio.

Noch vor dem offiziellen Start am 16. Juni 2023 wird es auch in diesem Jahr wieder eine Warm-up-Party am Donnerstagabend geben.

Für diese sind Antje Schomaker, Zugezogen Maskulin, Rogers und Querbeat bestätigt.