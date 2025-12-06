Musikalischer Jahresrückblick: Diese Künstler dominieren Berlin und Brandenburg

Berlin - Die Streamingplattform "Spotify" hat wieder ihren Jahresrückblick veröffentlicht. Diese Künstler und Musikrichtungen lagen in Berlin und Brandenburg ganz vorn.

Zartmann liegt mit seinem Song "Tau mich auf" in Berlin und Brandenburg unter den Top drei. © David Inderlied/dpa

Der Streamingdienst veröffentlicht zu jedem Jahresende die meistgestreamten Musiker, Songs, Alben und Podcasts. Der genaue Beobachtungszeitraum wird nicht genannt, dürfte aber rund ein Jahr umfassen.

Bei Spotify gehört in Berlin und Brandenburg die US-Popikone Taylor Swift (35) zu den meistgehörten Künstlern. Dicht gefolgt wird sie von dem Rapper Pashanim (25).

Bei Platz drei unterscheiden sich beide Bundesländer. In Berlin führte der Rapper Bonez MC (39). In Brandenburg war die Sängerin Billie Eilish (23) stattdessen am beliebtesten.

Der Song "Shababes im VIP" von Pashanim war in der Hauptstadt der meistgestreamte Titel. Den zweiten Platz konnte sich Alex Warren (25) mit "Ordinary" sichern. "Tau mich auf" von Zartmann kam auf das dritte Treppchen.

