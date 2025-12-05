"1LIVE Krone" verliehen: Diese Stars haben richtig abgeräumt

Bielefeld - Mit Auszeichnungen in gleich zwei wichtigen Kategorien kann sich Sänger Zartmann als großer 1Live-Krone-Gewinner fühlen.

Nina Chuba sicherte sich die "1Live Krone" in der Kategorie "Beste Künstlerin". © David Hammersen/dpa

Bei der Verleihung der begehrten Musikpreise am Donnerstagabend in Bielefeld räumte er nicht nur die Auszeichnung als "Bester Künstler" des vergangenen Jahres ab.

Sein Song "Tau mich auf" wurde vom Publikum auch zum besten Song des Jahres gewählt. Rapperin Nina Chuba (27) ("Wildberry Lillet", "Fata Morgana") gewann in diesem Jahr als "Beste Künstlerin" die insgesamt vierte Krone ihrer Laufbahn.

Zwei Kronen gingen auch an ihre Hip-Hop-Kollegin Ikkimel (28), die mit ihren explizit sexualisierten Texten bewusst polarisiert. Sie wurde von den Hörern und Hörerinnen zur besten Newcomerin gekürt. Die Krone in der Kategorie "Bester Party-Song" teilt sie sich mit dem Webvideo-Produzenten und Musiker Filow (24) für den Track "Jiggy".

In der neuen Kategorie "Bester Pop-Act" durfte Musiker Nico Santos (32, "Rooftop" "Unforgettable") jubeln. Als "Bester Live-Act" sahnte Party-Rapper Finch (35, "Liebe auf der Rückbank", "Abenteuerland") seine erste Krone ab.

Die Krone in der Kategorie "Bester Alternative Song" gewann die Indie-Pop-Band Provinz für "Walzer".