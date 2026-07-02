Nach blutiger Attacke im Garten: Chris Brown muss Millionen an seine Haushälterin blechen

Los Angeles - Nach einem jahrelangen Rechtsstreit wurde der weltbekannte Hip-Hop- Star Chris Brown (37) nun dazu verdonnert, rund 13 Millionen US-Dollar (circa 11,4 Millionen Euro) Schmerzensgeld an seine ehemalige Haushälterin zu zahlen. Hintergrund des Ganzen war ein Angriff seines etwa 90 Kilogramm schweren Wachhundes auf die Frau im Jahr 2020.

Der weltweit bekannte Sänger Chris Brown (37) verlor nach fünf Jahren den Rechtsstreit gegen seine ehemalige Haushälterin. © Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Haushälterin Maria Avila war gerade dabei, auf dem Anwesen des Sängers in Tarzana (Kalifornien) den Müll hinauszubringen, als Browns stämmiger Kaukasischer Schäferhund plötzlich auf die Frau losging.

Wie Billboard nun berichtet, riss das Tier der Klägerin während des Vorfalls "große Stücke Haut" heraus und fügte ihr schwere, dauerhafte Gesichtsverletzungen zu. Der Vierbeiner attackierte die Frau dabei so stark, dass die Beweglichkeit einer ihrer Arme massiv eingeschränkt wurde.

Das Gericht sah die Schuld bei Brown und verurteilte den "Under The Influence"-Interpret zu einer Millionen-Geldstrafe.

Marias Schwester Patricia, die selbst zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Haus des Musikers arbeitete, erhielt ebenfalls eine Entschädigung in Höhe von 885.000 US-Dollar (circa 777.000 Euro).

Laut dem Newsportal BBC habe der Sänger das Opfer nach dem brutalen Angriff regungslos und mit "viel Blut" am Boden vorgefunden. Der Anblick seiner ehemaligen Haushälterin habe ihn dabei mehr als erschreckt, schilderte er dem Gericht.

Vor der Jury gab Brown zu, den Tatort vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen zu haben. Warum er das tat? Sein Manager habe dem 37-Jährigen dazu geraten.