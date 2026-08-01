Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr begeistert Tausende Metal-Fans auf Wacken

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Darum brachte Dieter Birr zum Heavy-Metal-Festival in Wacken Musiker mit, die sonst in Opernhäusern musizieren.

Von Sophia-Caroline Kosel

Wacken/Berlin - Kontrastprogramm auf dem Heavy-Metal-Festival: Ein 82 Jahre alter Rockstar mit DDR-Biografie saß mit seiner Gitarre auf einem Stuhl und sang "Hey, wir woll'n die Eisbärn sehn" - begleitet von einem Streicherquintett.

Dieter "Maschine" Birr (82) ist mit einem Streicherquintett auf Tour. (Archivbild)
Dieter "Maschine" Birr (82) ist mit einem Streicherquintett auf Tour. (Archivbild)  © Bodo Schackow/dpa

Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr hatte vor Tausenden Metal-Fans seine Premiere beim Wacken Open Air. 

"Ich freue mich riesig, am 1. August 2026 mit meinen Landstreichern in Wacken dabei sein zu dürfen!", hatte er vorher auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Dies sei "ein längst überfälliger Ritterschlag", hieß es in den Kommentaren seiner Fans.

Das 35. Wacken Open Air (W:O:A) in Schleswig-Holstein startete am Mittwoch und war mit 85.000 Metalfans erneut ausverkauft.

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Es endet in der Nacht zum Sonntag. Headliner waren in diesem Jahr Sabaton, Judas Priest und Def Leppard.

Dieter Birr hatte im vergangenen Jahr ein neues musikalisches Projekt gestartet: Er ist mit einem Streicherquintett auf Tour.

"Die Musiker spielen sonst etwa bei der Staatsoper Berlin, im Orchester der Deutschen Oper und bei den Berliner Philharmonikern", berichtete er.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa

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