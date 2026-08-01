Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr begeistert Tausende Metal-Fans auf Wacken

Wacken/Berlin - Kontrastprogramm auf dem Heavy-Metal-Festival: Ein 82 Jahre alter Rockstar mit DDR-Biografie saß mit seiner Gitarre auf einem Stuhl und sang "Hey, wir woll'n die Eisbärn sehn" - begleitet von einem Streicherquintett.

Dieter "Maschine" Birr (82) ist mit einem Streicherquintett auf Tour. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr hatte vor Tausenden Metal-Fans seine Premiere beim Wacken Open Air.

"Ich freue mich riesig, am 1. August 2026 mit meinen Landstreichern in Wacken dabei sein zu dürfen!", hatte er vorher auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Dies sei "ein längst überfälliger Ritterschlag", hieß es in den Kommentaren seiner Fans.

Das 35. Wacken Open Air (W:O:A) in Schleswig-Holstein startete am Mittwoch und war mit 85.000 Metalfans erneut ausverkauft.

Es endet in der Nacht zum Sonntag. Headliner waren in diesem Jahr Sabaton, Judas Priest und Def Leppard.

Dieter Birr hatte im vergangenen Jahr ein neues musikalisches Projekt gestartet: Er ist mit einem Streicherquintett auf Tour.