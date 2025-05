Nach nur zwei Jahren ist Schluss: Rockband wirft ihren Drummer raus

"Die Foo Fighters riefen mich Montagabend an, um mir mitzuteilen, dass sie beschlossen haben, 'mit ihrem Schlagzeuger eine andere Richtung einzuschlagen'. Es wurde kein Grund genannt", heißt es in dem Beitrag von Freese. Garniert hat er diesen zusätzlich mit einem traurigen Smiley.

Der Musiker spielte unter anderem für die Bands "Guns N' Roses", "Nine Inch Nails" und "A Perfect Circle", Freese ist es also gewohnt, zwischen verschiedenen Gruppen hin und her zu switchen. Ein neues Abenteuer könnte also schon auf ihn warten.

Seine Schock-Botschaft beendet der US-Amerikaner dennoch mit einem kleinen Witz, so schreibt er: "Bleibt dran für meine Liste 'Top 10 Gründe, warum Josh aus den Foo Fighters geworfen wurde'."