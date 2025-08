Einbruch bei Deutsch-Rapper: "5000 Euro Finderlohn, wer mit den N***ensohn bringt"

Frankfurt/Main - Einbrecher sind offenbar in die Wohnung des Frankfurter Rappers Celo (43) eingedrungen. Der aus dem Duo "Celo & Abdi" bekannte Künstler setzte daraufhin ein Kopfgeld aus.

Alles in Kürze

Während Rapper Celo (43) im Urlaub war, wurde bei ihm eingebrochen. © Screenshot/Instagram/@celoabdi

Die bisher unbekannten Täter sollen laut Angaben des Rappers am Donnerstag bei ihm eingebrochen sein. Zu diesem Zeitpunkt sei der 43-Jährige mit seiner Familie im Urlaub gewesen, wie er in seiner Instagram-Story am Samstag erklärte.

Dass ihm wohl mehrere hochwertige Designer-Klamotten gestohlen wurden, störte den "Amo aller Amos"-Sänger weniger. Vielmehr regte sich Celo darüber auf, dass in die Privatsphäre seiner Familie eingedrungen wurde: "Dafür gibt es kein Halal/Pardon".

Aus diesem Grund versprach er seinen Fans einen Finderlohn: "5000 Euro Finderlohn, wer mit den N***ensohn oder die H***ntochter bringt", so seine bedrohliche Botschaft.

Am Sonntag veröffentlichte der Rapper eine weitere Story und betonte, dass dies kein Aufruf zur Gewaltanwendung oder zur Selbstjustiz gewesen sei. Es gehe ihm lediglich darum, die Einbrecher zu identifizieren: "Hass bringt niemanden weiter - Gerechtigkeit schon."