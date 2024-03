Er litt an Krebs: Rapper Presto mit 31 Jahren gestorben

Rapper Martin Wenzel (†31) ist aufgrund seiner Krebserkrankung gestorben. © Instagram/martin.offiziell

Presto, der mit bürgerlichem Namen Martin Wenzel hieß, machte sich vor allem beim Battle-Format "Rap am Mittwoch" einen Namen, war aber auch als Solokünstler unterwegs. Seine letzte Single "Träum weiter" hatte er noch vor etwa vier Monaten veröffentlicht.

Zuletzt aber drehte sich fast alles um seine schwere Krankheit. 2022 hatte der Oranienburger die Krebserkrankung öffentlich gemacht und seine Follower in den sozialen Medien bei der Chemotherapie mitgenommen. Rund zwei Jahre später ist er nun verstorben.

"Leider hat seine schwere Krebserkrankung alles durcheinander gebracht", bestätigte unter anderem Rap-Kollege Tierstar Andrez am Montag den tragischen Tod. "Letztes Jahr musste er wieder ins Krankenhaus und auch wenn er wieder nicht aufgab und wieder weiter tapfer gekämpft hat, wurden alle Möglichkeiten ihn am Leben zu halten ausgeschöpft."

Er habe in all den gemeinsamen Jahren nicht eine einzige negative Erfahrung gemacht und sei sehr traurig, "dass wir einen so positiven Menschen verloren haben - eine absolut reine Seele."