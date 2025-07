Trauer um "Ein und Alles"! Deutschrap-Star macht Schicksalsschlag öffentlich

Alles in Kürze

Und so kam es dazu, dass sich die Eltern mütterlicherseits um den eigenen Enkel gekümmert hatten, wodurch es seiner geliebten Mutter möglich war, der Schulpflicht nachgehen zu können.

Kossarew, der seit fast 15 Jahren beim "Franky Town"-Label 385idéal unter Vertrag steht, wuchs mithilfe der Großeltern auf. Noch vor der Geburt Kossarews war sein Vater nämlich in die Vereinigten Staaten ausgewandert.

Mister O, wie er sich selbst nennt, wurde von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. So gab der 34-Jährige via Instagram den Tod seines Großvaters bekannt.

Gemeinsames Selfie: Der 34-Jährige (r.) trauert um seinen verstorbenen Großvater. © Screenshot/Instagram,olexesh

"Wir haben viele verrückte Jahre zusammen erlebt, du bist mein Ein und Alles", schrieb Kossarew in seinem am gestrigen Donnerstagnachmittag veröffentlichten Beitrag weiter und fügte ein Bild hinzu, das ihn und seinen verstorbenen Opa, dem er 2016 mit "Makadam" ein Album widmete, in einer orthodoxen Kirche zeigt.

"Du wirst mir sehr fehlen. Bald sehen wir uns alle oben", erklärte er abschließend.