Robbie Williams kommt 2025 nach Deutschland: Hier macht er Halt, so kommt Ihr an Tickets

Leipzig - 2025 können wir endlich wieder lautstark "Angels", "Feel" und "Rock DJ" mitsingen! Ihr habt richtig gehört: Robbie Williams (50) geht im Sommer auf große Europa-Tour und macht dabei Halt in Deutschland . Hier erfahrt Ihr alles über die Stationen, Termine und darüber, wie Ihr an Tickets kommt.

Wie die " Leipziger Volkszeitung " meldet, soll ein exklusiver Pre-Sale bereits am Donnerstag, 14. November, um 11 Uhr auf www.robbiewilliams.com starten. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann tags darauf am Freitag, 15. November, um 11 Uhr auf eventim.de .

Anfang des Jahres erscheint mit "Better Man" zudem ein außergewöhnliches Biopic über die Pop-Ikone. © Christopher Katsarov/The Canadian Press/AP/dpa

Sowohl für Robbie Williams als auch seine Fans wird 2025 ein spannendes Jahr. Nicht nur geht der "Let Me Entertain You"-Sänger auf Europa-Tour. Anfang des Jahres erscheint auch sein ungewöhnliches Biopic "Better Man" in den Kinos.

Der Film erzählt den Aufstieg von Robbie Williams im Laufe von drei Jahrzehnten, ist dabei jedoch nicht nur als schlichter Hollywood-Streifen, sondern als satirisches Musical gehalten. Der Sänger und Entertainer soll dabei ausschließlich in Form eines animierten Schimpansen zu sehen sein.

Seine Tour bestreitet Williams dann hoffentlich wieder in seiner gewohnten Form. Hierzulande startet der Film am 2. Januar.