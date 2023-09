Rock'n'Roll statt Rente! Rolling Stones kündigen neues Album an

Watts' Nachfolger am Schlagzeug ist auf dessen eigene Empfehlung der 66-jährige Steve Jordan. Obendrein sind dem US-Magazin "Variety" zufolge die Ex-Beatles Paul McCartney (81) und Ringo Starr (83) bei einem Song als Gastmusiker dabei.

Seit dem Tod ihres langjährigen Drummers Charlie Watts (†80) werden Ron Wood (76, v.l.), Mick Jagger und Keith Richards (79) von Steve Jordan (66) am Schlagzeug unterstützt. © dpa/Sören Stache

Ihr letztes Studioalbum hatten Jagger und Co. 2016 rausgebracht. "Blue & Lonesome" enthielt ausschließlich Coverversionen.

Die letzte LP mit eigenen Kompositionen stammt noch aus einer Zeit, als es nicht mal Streamingdienste wie Spotify gab. "A Bigger Bang" erschien 2005. "Hackney Diamonds" ist somit schon eine Rock'n'Roll-Sensation, auch angesichts des fortgeschrittenen Alters der Musiker.

Gemeinsam haben die drei Urgesteine 235 Jahre auf dem Buckel.

Auch eine Tour ist anlässlich des neuen Albums nicht ausgeschlossen. Erst im vergangenen Jahr hatten die Stones eine Welttournee zum 60-jährigen Bandjubiläum absolviert. Gitarrist Richards erklärte damals, dass die Arbeit mit Schlagzeuger Jordan "irgendwie eine neue Energie und Lebensfreude mitgebracht" habe.

An Rente sei jedenfalls nicht zu denken. "Ich glaube, was ich mache, mache ich, bis ich umfalle", so Keith Richards.