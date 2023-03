Romano veröffentlicht neues Album: "Vulkano Romano"

Romano (46) nennt sich selbst den "Paradiesvogel aus Köpenick". © Fabien Prauss/BALLYHOO MEDIA/dpa

Auch die Erscheinung des 1977 in Berlin-Köpenick geborenen Musikers bleibt im Gedächtnis: lange blonde Haare, die meistens zu Zöpfen geflochten sind, lässig sitzende Bomberjacke und eindrücklicher Blick.

Nach sechsjähriger Pause veröffentlicht er am Freitag (24. März) sein drittes Studioalbum "Vulkano Romano" - darin ist er erstmals mehr Sänger als Rapper.

Auf dem Cover sieht man den 46-Jährigen oberkörperfrei, die Hände an den Seiten ausgestreckt, die Augen geschlossen. An seinem Herzen ein Loch, aus dem es brennt.

Der "Paradiesvogel aus Köpenick", wie er sich selbst auf seiner Website nennt, dreht sich in seinem neuen Album weg von der harten Realität als Rapper und öffnet sein Herz für neue Themen. Im Opener "Schrei nach Wildnis" sogar der Natur. "Ich will mit Wölfen jagen, nackt mit den Ottern baden", singt er.

Musikalisch will sich Romano nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Neben Rap zählen auch Schlager, Drum 'n' Bass sowie Techno-Sounds zu seinem bisherigen Repertoire. In seinem neuen Album weitet er sein Spektrum nun noch weiter aus. Von 80er-Beats in "Geisterstunde" bis zu rockigen Sounds in "Mit den Augen eines Tigers" und Italo-Diso in "Vulkano Romano".

Die unterschiedlichen Stile markiert er mit Themensprüngen, die von Liebe ("Magical") über Mangas ("Samurai") bis ins 18. Jahrhundert ("Versailles") reichen. Kein Wunder, dass er auf Spotify in Playlists wie "Gegen den Strom" auftaucht.