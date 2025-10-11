Sänger von "The Moody Blues": Kult-Rocker John Lodge (†82) "plötzlich und unerwartet" gestorben

Birmingham - Die Musikwelt trauert: John Lodge, Sänger und Bassist der Kult-Rockband "The Moody Blues", ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der britische Musiker John Lodge (†82) ist "plötzlich und unerwartet" gestorben. © ANGELA WEISS/AFP

Das hat die Familie des Musikers in einem Abschiedspost am Freitag auf seinem Facebook-Kanal mitgeteilt.

"Mit tiefster Trauer müssen wir bekannt geben, dass John Lodge, unser geliebter Ehemann, Vater, Großvater, Schwiegervater und Bruder, plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist", heißt es darin.

Details zum Todeszeitpunkt oder den Hintergründen seines Ablebens nennt die Familie allerdings nicht. In der Erklärung heißt es lediglich, Lodge sei "friedlich eingeschlafen, umgeben von seinen Lieben und zu den Klängen von den Everly Brothers und Buddy Holly".

Er sei ein Mann mit einem "großen Herzen" gewesen, der es geliebt habe, auf der Bühne zu stehen. Wichtiger seien ihm lediglich seine Familie und seine Frau Kirsten gewesen, heißt es weiter.

"Es hat ihm noch mehr Freude bereitet, mit seiner Tochter Emily und seinem Sohn Kristian arbeiten zu können und Zeit damit zu verbringen, seinem Enkel John-Henry beim Fußball spielen zuzusehen und davon zu träumen, dass er eines Tages für Birmingham City spielt."