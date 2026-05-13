Shows ihretwegen gestrichen: Jetzt äußert sich "No Angels"-Star Sandy

Köln - Die "No Angels" mussten jüngst einige ihrer Konzerte absagen. Als Grund wurden gesundheitliche Probleme bei Sängerin Sandy Mölling genannt. Jetzt äußerte sich die 45-Jährige erstmals persönlich.

Sandy Mölling (45, r.) und die "No Angels" werden im Mai nicht mehr auftreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal brach die Blondine ihr Schweigen und zeigte sich dabei sichtlich bewegt von der gigantischen Welle der Anteilnahme, welche die Fans ihr in den vergangenen Tagen entgegengebracht haben.

"Hallo, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für eure zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche", erklärte Sandy gleich zu Beginn ihrer Videobotschaft. Wer im Anschluss jedoch darauf hoffte, mehr über ihr Leiden zu erfahren, der wurde enttäuscht.

Über die konkreten Gründe, die letztendlich zu den Konzertabsagen geführt haben, verlor Mölling nämlich kein Wort. Eine positive Nachricht hatte sie aber immerhin im Gepäck: Die 45-Jährige kündigte bereits ihre Rückkehr auf die Bühne an.

"Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch", betonte Sandy gegenüber ihrer besorgten Community. Die Chancen stehen demnach wohl ganz gut, dass wenigstens die Juni-Konzerte wieder wie geplant stattfinden können.