Shows ihretwegen gestrichen: Jetzt äußert sich "No Angels"-Star Sandy
Köln - Die "No Angels" mussten jüngst einige ihrer Konzerte absagen. Als Grund wurden gesundheitliche Probleme bei Sängerin Sandy Mölling genannt. Jetzt äußerte sich die 45-Jährige erstmals persönlich.
In einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal brach die Blondine ihr Schweigen und zeigte sich dabei sichtlich bewegt von der gigantischen Welle der Anteilnahme, welche die Fans ihr in den vergangenen Tagen entgegengebracht haben.
"Hallo, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für eure zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche", erklärte Sandy gleich zu Beginn ihrer Videobotschaft. Wer im Anschluss jedoch darauf hoffte, mehr über ihr Leiden zu erfahren, der wurde enttäuscht.
Über die konkreten Gründe, die letztendlich zu den Konzertabsagen geführt haben, verlor Mölling nämlich kein Wort. Eine positive Nachricht hatte sie aber immerhin im Gepäck: Die 45-Jährige kündigte bereits ihre Rückkehr auf die Bühne an.
"Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch", betonte Sandy gegenüber ihrer besorgten Community. Die Chancen stehen demnach wohl ganz gut, dass wenigstens die Juni-Konzerte wieder wie geplant stattfinden können.
Sämtliche Mai-Konzerte der "No Angels" ersatzlos gestrichen
Aus dem Zuspruch ihrer Fans schöpft die Musikerin jedenfalls viel Kraft, wie sie nicht unerwähnt lassen wollte. "Ihr seid einfach fantastisch. Ganz viel Liebe für euch", schloss sie ihr emotionales Statement.
Insgesamt drei Konzerttermine sind von den Absagen betroffen: ein Auftritt in Merkers am 9. Mai sowie zwei Festivalauftritte in Landsweiler am 22. Mai und in Hilchenbach am 24. Mai fielen ersatzlos ins Wasser. Bereits erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.
Publik wurde das ganze Drama vor wenigen Tagen durch eine Videobotschaft von Bandkollegin Jessica Wahls (49), in der die Absage aller für Mai-Shows verkündet wurde. Sandy brauche "auf ärztlichen Rat hin eine Ruhepause", hieß es darin weiter.
Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, doch trotz der großen Vorfreude gehe "Gesundheit vor". Die Band stehe jedoch voll und ganz hinter Sandy. "Wir hoffen, dass es unserer Maus schnell besser geht", so Wahls.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa