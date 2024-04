Santiano rocken Quarterback Arena nach Konzert-Absage: "Am Ende des Tages wird alles gut"

Leipzig - Es ist 22 Uhr am Freitagabend in Leipzig - die gesamte Quarterback Immobilien Arena tanzt und singt textsicher mit. Grund hierfür ist die norddeutsche Band Santiano, welche ihre Erfolgshits "Angekommen", "Mädchen von Haithabu" und natürlich "Santiano" performt. Alle ihre bisher sieben Alben gingen auf Platz 1. Kein Wunder, dass die Arena wieder aus alle Nähten platzte. Von dem Musikstil Shanty-Rock gibt es nicht viele Bands.

Die Fans waren zufrieden, dass das Konzert doch so zeitnah nachgeholt werden konnte. © Nico Schimmelpfennig

Während des gesamten Abends werden zudem Songs ihres neuen Albums "Doggerland" live vor einem Publikum aller Altersklassen präsentiert. Wie Frontmann Björn Both (59) selbst erzählt: "Am Anfang stand nur der Name Doggerland, weil dieser Begriff uns so gut gefiel. Es gab noch keinen fertigen Song oder Text. Das kommt selten vor, dass es so rum ist." Und schon legt die siebenköpfige Band mit dem selbigen Song los.



Als Support hat das Künstler-Duo LinaBó seine Premiere vor Leipziger Publikum. "Der Höhepunkt des Abends waren das Duett von Santiano und LinaBó 'Wenn ich dich je vergess' sowie der Song 'Am Ende des Tages wird alles wieder gut'", berichten Fans aus Leipzig und Umgebung. "Wir freuen uns auf das nächste Konzert."

Das Konzert am Freitagabend ist ein Nachholkonzert. Eigentlich sollte die Band bereits vergangene Woche in Leipzig spielen. Leider waren zwei Mitglieder erkrankt gewesen. Man fand aber relativ schnell einen Ersatztermin. Ein Fan berichtet: "Der neue Termin ist sogar besser, weil Freitagabend lässt es sich besser feiern." Danach schnappt er sich seine Freundin und fängt zum Lied "Nichts als Horizonte" an zu tanzen.

Die Band engagiert sich auch für viele soziale Aktionen wie das Projekt "Ocean Change", das sich für die Entfernung von Plastikflaschen aus dem Meer einsetzt.